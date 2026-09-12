Internaționalul român a devenit cel mai bine plătit jucător din Superliga României după transferul la FCSB, cu un salariu de un milion de euro pe an.

Dumitru Dragomir: ”Dacă Drăguș nu dă gol în primele cinci meciuri, îl spulberă Gigi!”

Denis Drăguș se află sub o presiune uriașă la FCSB. Atacantul este cel mai bine plătit fotbalist din Superliga României, iar acest lucru aduce cu sine mari așteptări, doar că în ultimele sezoane, internaționalul român s-a aflat într-un con de umbră.

Gigi Becali s-a declarat convins de faptul că Drăguș va reuși să marcheze 25 de goluri în tricoul roș-albaștrilor, iar Dumitru Dragomir crede că finanțatorul de la FCSB nu va avea prea multă răbdare cu fotbalistul venit de la Trabzonspor liber de contract.

Fostul șef de la Ligă crede că, dacă Drăguș nu va reuși să marcheze în primele cinci meciuri la FCSB, Gigi Becali va proceda și cu internaționalul român cum procedează cu toți jucătorii care nu se ridică la nivelul așteptărilor sale.

”5 meciuri, 5-6 meciuri, dar nu cred că ajunge acolo (n.r. câtă răbdare va avea Gigi Becali cu Denis Drăguș). Că dacă nu dă goluri în primele 5 meciuri, îl spulberă. Vai de mine și de mine. ‘Ți-am dat banii! Pe ce am dat banii?’ Eu zic că după primele 3 meciuri îl ia în primire.

(n.r. – Îl scoate la pauză?) Îl scoate la pauză. Poate să fie și Maradona. Te pui cu Gigi? Dacă știe cineva cum gândește Gigi Becali, înseamnă că ăla deține secretele omenirii. Gigi gândește acum într-un fel, peste două minute îți ia jumara din față. Când spune ceva îți rămâne în gât dacă ești cu el la masă. (n.r. – Merită să dai salariu un milion pentru un jucător?) Merită să dai 10 milioane să faci o echipă ca să mai audă lumea de noi. Eu știu că Gigi are posibilități mari”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.