Reacția lui Ovidiu Burcă, după ce Șumudică l-a numit obraznic și a refuzat să dea mâna cu el

Reacția lui Ovidiu Burcă, după ce Șumudică l-a numit obraznic și a refuzat să dea mâna cu el Superliga
SPORT.RO
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Sepsi OSK a învins CFR Cluj, scor 3-1, iar la finalul meciului a izbucnit un conflict între antrenorii celor două echipe, Ovidiu Burcă și Marius Șumudică.

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Ovidiu BurcaMarius SumudicaSepsi OSK
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Vizibil supărat după ce echipa sa a pierdut în ciuda avantajului pauză, Marius Șumudică l-ar fi numit "obraznic" pe Ovidiu Burcă la finalul jocului și a refuzat să dea mâna cu antrenorul lui Sepsi.

Ovidiu Burcă: "L-am întrebat pe Șumi de ce pune presiune pe arbitri, atât!"

Burcă a explicat după meci de unde a pornit iritarea lui Șumudică.

"La pauză, Șumi avea o discuție cu arbitrii. L-am întrebat de ce pune presiune pe arbitri, că nu își avea rostul. Atât! Opinia mea despre Șumi nu se schimbă. E un antrenor foarte bun, face o treabă foarte bună și sunt convins că va aduce CFR-ul acolo unde îi este locul. N-am apucat să mai vorbesc după cu el. E la cald, dar voi lua legătura cu el", a spus Burcă.

  • Vlcsnap 2026 09 12 20h29m21s535
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Burcă: "Am învățat lecția de la Botoșani"

Burcă a subliniat și importanța victoriei lui Sepsi, care venea după un eșec drastic suferit pe terenul lui FC Botoșani, scor 0-5.

"Am avut un început de meci greu. Cred că am învățat lecția de la Botoșani. Chiar dacă am primit gol, am rămas mental în meci. Am avut multe șanse de a marca. La pauză ne-am liniștit un pic, am ieșit mult mai hotărâți, mai lucizi, am reglat anumite lucruri, iar în repriza a doua am marcat golurile care au făcut să ne desprindem pe tabelă. Am avut o săptămână grea, dar am considerat că a fost un simplu accident eșecul de la Botoșani. Încercăm să formăm o echipă competitivă pentru nivelul Ligii 1.

Șumi a schimbat sistemul, a jucat cu doi atacanți foarte puternici. Am ajustat și noi planul tactic din mers, iar golul 3 ne-a adus mai multă liniște", a mai spus Burcă.

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