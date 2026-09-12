Reacția lui Ovidiu Burcă, după ce Șumudică l-a numit obraznic și a refuzat să dea mâna cu el

Vizibil supărat după ce echipa sa a pierdut în ciuda avantajului pauză, Marius Șumudică l-ar fi numit "obraznic" pe Ovidiu Burcă la finalul jocului și a refuzat să dea mâna cu antrenorul lui Sepsi.

Ovidiu Burcă: "L-am întrebat pe Șumi de ce pune presiune pe arbitri, atât!"

Burcă a explicat după meci de unde a pornit iritarea lui Șumudică.

"La pauză, Șumi avea o discuție cu arbitrii. L-am întrebat de ce pune presiune pe arbitri, că nu își avea rostul. Atât! Opinia mea despre Șumi nu se schimbă. E un antrenor foarte bun, face o treabă foarte bună și sunt convins că va aduce CFR-ul acolo unde îi este locul. N-am apucat să mai vorbesc după cu el. E la cald, dar voi lua legătura cu el", a spus Burcă.