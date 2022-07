Gabi Tamaș, prima reacție după ce a ”îngropat-o” pe Petrolul. Ce l-a nemulțumit

Gabi Tamaș și-a arătat nemulțumirea după meci cu privire la faptul că centralul Găman nu s-a dus să vadă faza controversată din careul Voluntariului, în momentul în care l-a faultat pe Armaș, iar arbitrul a dictat lovitură de la unsprezece metri.

„Ce să vă zic, a fost un duel în careu care arbitrul a decis că VAR-ul i-a dat semne și a fluierat lovitură de pedeapsă. Așa a decis VAR-ul, arbitru. Întrebarea mea este de ce nu s-a dus să vadă faza, cum a fost și la golul nostru anulat. Multă lume a spus că golul nostru a fost valid, însă, nu știu cine, a decis că trebuie să fie anulat.

Trebuia să meargă să se uite cu ochiul lui și să ia decizia după aceea. Este un duel aerian, nu putem să stăm cu mâinile pe lângă corp. El m-a împins, eu eram în cădere.”, a spus Gabi Tamaș după meci.

Gabi Tamaș: „Suntem supărați”

În ce privește partida per total, Gabi Tamaș a remarcat că Petrolul a condus la ocazii de gol și la șuturi pe spațiul porții, dar trupa lui Nicolae Constantin rămâne supărată din pricina faptului că nu s-a putut impune pe teren propriu.

„În mare parte a fost controlat de noi, nu la posesie, dar la șuturi pe spațiul porții și la câteva ocazii eu zic că am dominat meciul, dar, până la urmă, meciurile sunt pe puncte, ei au câștigat.

Suntem supărați, îți dai seama, cum e să iei gol pe ultimele minute. Mergem înainte, eu zic că ne-am pregătit bine pentru primul meci în Liga 1 și mergem înainte.”, a mai spus Tamaș.

Ciobotariu: „Gabi Tamaș a fost imperial”

Liviu Ciobotariu nu s-a sfiit să-i felicite pe jucătorii Petrolului. Gabi Tamaș a fost omul cheie al ploieștenilor, după cum spune antrenorul de pe banca tehnică a Voluntariului.

„Primul joc a fost greu, mă bucur că am reușit să câștigăm, felicit jucătorii. Trebuie să analizăm ce am făcut prost astăzi, practic, în prima repriză nu am reușit să dăm șut pe spațiul porții. Felicit Petrolul, Gabi Tamaș a fost imperial”, au fost cuvintele acestuia, după meci.

Petrolul Ploiești - FC Voluntari

Petrolul Ploiești a pierdut cu peste 10.000 de suporteri în tribunele stadionului Ilie Oană, în fața ilfovenilor de la FC Voluntari. În minutul 22, Lucian Dumitriu ar fi putut schimba soarta partidei, dar golul său a provenit dintr-o fază controversată care, în cele din urmă, a fost anulată de VAR.

În ultimele clipe ale meciului, Florea a reușit să se impună în minutul 92 și să transforme un rezultat de egalitate în victorie pentru gruparea lui Liviu Ciobotariu.