Fostul selecționer are rețineri în ceea ce o privește pe CFR Cluj, mai ales după ”dubla” cu Pyunik Erevan din preliminariile Champions League.

Victor Pițurcă este de părere că marele minus al celor de la FCSB este faptul că ”echipa nu e făcută de antrenor”.

„Poate că aș fi spus CFR, dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat la primul meci cu armenii. E a opta încercare consecutivă a FCSB-ului de a câștiga titlul.

E dificil, e dificil pentru că știm toți că echipa nu e făcută de antrenor, deja ei pleacă cu un minus foarte, foarte mare. Acum echipe din Albania, Armenia și Georgia ne pun probleme”, a spus Victor Pițurcă, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Gigi Becali l-a desființat pe Sorin Șerban

Patronul FCSB-ului l-a criticat dur pe Sorin Șerban, pe care chiar el l-ar fi impus în primul ”11”. Dezamăgit de prestația sa din meciul cu U Cluj, Becali spune că fundașul nu va mai juca pentru echipa sa.

„Eu am zis că e foarte bun, lumea spunea că mă înșel, eu m-am certat cu ei și l-am impus. M-am convins aseară, gata, nu îmi mai trebuie. Sau Crețu, băi, Gigi, face greșeli, ne curăță. L-am impus, că îmi place de el, că aleargă, gata, nu mai joacă.

Avem Radunovic, Ovidiu Popescu, l-aș fi vrut mijlocaș central, de ce, Șut am avut încredere în el, nu a jucat nici ăla, s-au crezut că sunt prea vedete. Am vrut să fie Ovidiu Popescu, dar nu am ce face, trebuie să joace în dreapta, că nu avem. O să încerc cu Achim”, a spus Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.