Patronul celor de la FCSB este gata de schimbări radicale la echipa sa. Este gata să scape de jucătorii cu salarii mari, printre care Florin Tănase sau Florinel Coman și este hotărât să nu mai investească în echipă. Din spusele lui Becali, acesta plătește 500.000 de euro pe lună doar pentru salarii!

”La revedere cu fotbalul”, a fost reacția lui Becali, care este pesimist cu privire la șansele echipei sale pentru calificarea în grupele Conference League.

Gigi Becali: ”Am băut baz? La revedere cu fotbalul!”

„Nu putem să eliminăm salarii, nu vorbesc la televizor tâmpenii. Eu pot să elimin jucători, mai am 2-3 cărora le expiră contractul, mai am Coman, Tănase. Dacă vine Pârvulescu și te bate, ce mai vrei, mă? Eu, să mai aduc jucători? Am băut gaz? La revedere cu fotbalul!

Dacă scoteam bani, da, dar care e logica? Dacă ajungem în grupe, da, rămânem, dar nu prea văd cum să ne calificăm. Dacă dormi pe teren, nu există să te califici. Noi dormim pe teren, la fotbal trebuie război, ăștia nu dau niciun război. Olaru, care dădea război, doarme pe acolo și el, Coman la fel”, a spus Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport.

Așa cum se poate întâmpla și în cazul celor de la CFR Cluj, FCSB poate primi o sumă consistentă din partea celor de la UEFA dacă se va califica în grupele Conference League: 4,3 milioane de euro.

La această sumă se pot adăuga și bonusurile pentru rezultatele din grupe (victorii și rezultate de egalitate), plus alte bonusuri în funcție de clasarea finală din grupă.

FCSB - Universitatea Cluj 1-1, un meci cu două intervenții VAR

FCSB și Universitatea Cluj au încheiat la egalitate, scor 1-1, după un meci în care arbitrajul video a intervenit de două ori. Mai întâi, VAR-ul a anulat reușita lui Tescan, din lovitură liberă, iar apoi pe cea a lui Florin Tănase.

Înainte de pauză, Adrian Bălan a marcat din pasa lui Ioan Filip, iar Florin Tănase a restabilit egalitate dintr-un penalty obținut tot de el. În următoarea etapă, U Cluj va juca ”acasă” cu Universitatea Craiova, iar FCSB se va deplasa pe terenul rivalei Rapid.