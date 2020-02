Enache, OUT DE LA ASTRA! A PLECAT dupa ce a fost titular in doar 3 meciuri: cu cine a semnat si ce salariu URIAS va avea! EXCLUSIV: prima sa reactie

Gabi Enache a parasit-o pe Astra la numai cateva luni de cand revenise la echipa.

Mijlocasul s-a inteles cu Kyzyl-Zhar, nou-promovata in prima liga din Kazahstan. Conform Fanatik, Enache va avea un salariu de 20 000 de euro pe luna la Kyzyl-Zhar.

Enache, 29 de ani, a jucat de numai 7 ori in acest sezon pentru Astra. A fost doar in 3 randuri titular. In ultimii doi ani si jumatate, Enache a trecut pe la FCSB, Rubin Kazan, Partizan si Dunarea Calarasi.

"Nu ma asteptam sa plec, a fost ceva imprevizibil. Eu spun ca e un pas inainte in cariera mea, o mutare buna pentru mine si pentru familie. A fost o perioada scurta la Astra, cu bune si cu rele. Nu am foarte multe informatii despre noua echipa, dar am jucat in Rusia si cunosc destul de bine fotbalul din zona aceea. Am semnat pe un an cu posibilitate de prelungire. Regret ca nu joc in play-off. Nu am avut eu un aport foarte mare la echipa, am avut niste probleme cu actele, am fost si accidentat... Ma bucur pentru baieti ca vor juca in play-off, e un grup foarte bun, jucatori de mare calitate, dar important e sa se rezolve problemele interne, cele financiare. Daca acestea se vor rezolva, cred ca echipa se va lupta la primele 3 locuri", a spus Enache in exclusivitate pentru www.sport.ro.