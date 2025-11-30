În ultima vreme, CFR Cluj nu mai impresionează așa cum a făcut-o sezoanele precedente, dar Louis Munteanu continuă să fie unul dintre numele aflate pe buzele unor cluburi din străinătate.

Ce au scris francezii despre transferul lui Louis Munteanu

După ce Louis Munteanu a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună pentru a semna cu FCSB, lucru exclus din start de Gigi Becali, se pare că atacantul a ajuns acum pe lista lui Olympique Lyon. Francezii ar fi avut scouteri și la derby-ul câștigat de ardeleni în fața Rapidului, scor 3-0.

Francezii au venit cu ultimele detalii în cazul unui transfer de senzație al lui Louis Munteanu la Olympique Lyon, care ar trebui să plătească ”doar” 10 milioane de euro pentru a-l cumpăra pe atacantul din Gruia. În Franța se vorbește despre o mutare dublă făcută de Lyon. Chiar dacă se vehiculează că l-ar putea transfera pe Munteanu, se vorbește și despre un împrumut al lui Endrick, starul lui Real Madrid.

Francezii spun că cele două mutări nu se exclud una pe cealaltă, însă în cazul lui Louis Munteanu, ar fi apărut un impediment: oferta din MLS, de la DC United, pe care au primit-o ardelenii pentru atacantul central, ofertă care ar fi greu de refuzat de CFR Cluj.

”În timp ce împrumutul lui Endrick de la Real Madrid pare o afacere încheiată, Lyon și-a stabilit o altă țintă de transfer. Clubul din Rhone îl are în vizor pe Louis Munteanu. Totuși, atacantul de 23 de ani a primit deja o ofertă de la un club din MLS, iar CFR Cluj este puțin probabil să o poată refuza”, au scris cei de la le10sport.com.

Totuși, francezii s-au întrebat mai apoi dacă un club european de calibrul lui Olympique Lyon poate pierde un ”duel” pentru un jucător cu un club dintr-un campionat cu un nivel mai scăzut așa cum este cel din Statele Unite ale Americii: ”OL, depășită de DC United în cursa pentru Louis Munteanu?”.

