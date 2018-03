S-a lasat de fotbal si s-a apucat de JAFURI! Incredibil: un fotbalist cumparat cu 3 milioane de euro de AS Roma a ajuns in arest

Internationalul marocan Ismail H'Maidat, fost jucator al echipei italiene AS Roma, a fost arestat in Belgia pentru participarea la jafuri, informeaza presa belgiana.

H'Maidat, un mijlocas de 22 de ani, care a disputat un meci pentru nationala Marocului in 2016, a fost arestat pentru ca a participat la cinci jafuri. Nascut in Olanda, H'Maidat a mai avut probleme de comportament, iar cand avea 12 ani a fost dat afara de la juniorii clubului Twente.

La nivel de juniori, el a fost legitimat la echipe din Belgia, inclusiv Anderlecht, cea mai cunoscuta din aceasta tara, dar si la gruparea engleza Crystal Palace. In 2014, el a semnat cu formatia italiana Brescia, iar doi ani mai tarziu s-a transferat la AS Roma in schimbul a 3 milioane de euro. Roma l-a imprumutat la Ascoli si Vicenza, ambele in Italia, apoi la Olhanense (Portugalia) si Westerlo (Belgia).

Dupa ce H'Maidat nu s-a prezentat de mai multe ori la antrenamente, Westerlo l-a dat afara in luna ianuarie, iar Roma i-a reziliat contractul.

Un frate mai mic al lui H'Maidat este legitimat la juniorii lui Juventus Torino.