VIDEO Ea este Mirra Andreeva, rusoaica fără de scrupule? Imagini dezgustătoare vin de la Indian Wells. Ce a făcut pe teren

Ea este Mirra Andreeva, rusoaica fără de scrupule? Imagini dezgustătoare vin de la Indian Wells. Ce a făcut pe teren Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirra Andreeva, gesturi și reacții reprobabile, pe hardul de la Indian Wells.

TAGS:
Mirra AndreevaTenis WTAWTA Indian Wells
Din articol

Mirra Andreeva (18 ani, 8 WTA) a arătat, în turneul WTA 1000 de la Indian Wells, că o victorie cu 6-0, 6-0 poate să nu însemne nimic, ca încurajare psihologică, în tenisul de cea mai înaltă calitate.

Rusoaica Andreeva și-a permis multe, la Indian Wells

Deși a trecut cu 12-0 de argentiniana Solana Sierra (65 WTA), în prima partidă jucată în California, în acest an, sportiva din Federația Rusă a suferit o înfrângere dramatică, în trei seturi, în fața cehoaicei Katerina Siniakova.

Campioană olimpică în proba de dublu mixt, Siniakova a revenit de la 0-1 la seturi împotriva Andreevei și s-a calificat în optimile de finală, după trei ore fără șase minute de joc încheiat scor 4-6, 7-6 (5), 6-3.

Mirra Andreeva

  • Ruse andreeva t3 2026
×
Premieră absolută în istoria tenisului: Andreeva a reușit inimaginabilul, la 16 ani
Premieră absolută în istoria tenisului: Andreeva a reușit inimaginabilul, la 16 ani
ÎNAPOI LA ARTICOL

Vârsta de numai optsprezece ani nu scuză comportamentul jignitor al rusoaicei Andreeva

Departe de a fi la prima reacție nervoasă avută pe terenul de tenis, Mirra Andreeva a arătat o parte mai puțin încurajatoare a personalității sale.

Deși lipsa de experiență îi poate scuza parțial intensitatea cu care s-a exprimat necuviincios, rusoaica Mirra Andreeva rămâne un contra-exemplu pentru generația tânără, atunci când vine vorba de sportivitate și o atitudine de fair-play, pe teren.

Imediat după ce a fost învinsă, Andreeva a aruncat racheta la pământ, s-a grăbit să scape cât mai devreme de salutul cordial practicat în tenis, la fileu, după încheierea meciului, iar, ulterior, a fost filmată înjurând. Este neclar dacă Andreeva a înjurat publicul american sau persoanele din echipa sa.

„Să vă ia dracu' pe toți,” este o formă mai puțin directă de traducere a cuvintelor spuse de Mirra Andreeva, reprobabile, care pot fi deranjante pentru publicul doritor să vadă în sport exemple de urmat, și nu o disperare după performanță cu orice preț, cu atât mai mult cu cât în prim-plan se află o sportivă de perspectivă, care, la optsprezece ani, are patru titluri WTA în palmares, dintre care primul, cucerit tocmai pe zgura de la Iași.

Katerina Siniakova (44 WTA) o va întâlni pe Elina Svitolina (9 WTA), în optimile competiției WTA 1000 de la Indian Wells.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
ULTIMELE STIRI
Amendat cu o sumă uriașă, starul lui Manchester City este acum investigat de poliție
Amendat cu o sumă uriașă, starul lui Manchester City este acum investigat de poliție
UCL | ACUM: Galatasaray - Liverpool! Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00
UCL | ACUM: Galatasaray - Liverpool! Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00
Gestul lui Gasperini la meciul Genoa - Roma l-a marcat pe tatăl copilului. Ce scrisoarea i-a transmis
Gestul lui Gasperini la meciul Genoa - Roma l-a marcat pe tatăl copilului. Ce scrisoarea i-a transmis
Succesorul lui CR7 a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”
Succesorul lui CR7 a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”
Manchester City - Liverpool, cap de afiș în sferturile Cupei Angliei. Reacția avută în direct de Joe Hart, fostul coleg al lui Costel Pantilimon
Manchester City - Liverpool, cap de afiș în sferturile Cupei Angliei. Reacția avută în direct de Joe Hart, fostul coleg al lui Costel Pantilimon
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro!

Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro!

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Daniel Pancu nu se mai ascunde după a 11-a victorie la rând a lui CFR în campionat: ”Puteți să întrebați jucătorii!”

Daniel Pancu nu se mai ascunde după a 11-a victorie la rând a lui CFR în campionat: ”Puteți să întrebați jucătorii!”

Decizia luată de Ioan Varga după ce a aflat că CFR Cluj va începe play-off-ul pe locul patru: ”Pas cu pas!”

Decizia luată de Ioan Varga după ce a aflat că CFR Cluj va începe play-off-ul pe locul patru: ”Pas cu pas!”



Recomandarile redactiei
Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB
Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB
Succesorul lui CR7 a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”
Succesorul lui CR7 a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”
Reconstrucție la FCSB! Mirel Rădoi a dezvăluit ce se întâmplă cu oamenii rămași din fostul staff tehnic
Reconstrucție la FCSB! Mirel Rădoi a dezvăluit ce se întâmplă cu oamenii rămași din fostul staff tehnic
UCL | ACUM: Galatasaray - Liverpool! Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00
UCL | ACUM: Galatasaray - Liverpool! Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00
Manchester City - Liverpool, cap de afiș în sferturile Cupei Angliei. Reacția avută în direct de Joe Hart, fostul coleg al lui Costel Pantilimon
Manchester City - Liverpool, cap de afiș în sferturile Cupei Angliei. Reacția avută în direct de Joe Hart, fostul coleg al lui Costel Pantilimon
Alte subiecte de interes
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Uraganul Iga! Swiatek s-a dezlănțuit în finala de la Indian Wells și a câștigat al optulea trofeu WTA Masters 1000
Uraganul Iga! Swiatek s-a dezlănțuit în finala de la Indian Wells și a câștigat al optulea trofeu WTA Masters 1000
Simona Halep, așteptată la un turneu de mare anvergură: "Bine ai revenit!"
Simona Halep, așteptată la un turneu de mare anvergură: "Bine ai revenit!"
CITESTE SI
GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

stirileprotv GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!