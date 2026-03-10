Campioană olimpică în proba de dublu mixt, Siniakova a revenit de la 0-1 la seturi împotriva Andreevei și s-a calificat în optimile de finală, după trei ore fără șase minute de joc încheiat scor 4-6, 7-6 (5), 6-3.

Deși a trecut cu 12-0 de argentiniana Solana Sierra (65 WTA), în prima partidă jucată în California, în acest an, sportiva din Federația Rusă a suferit o înfrângere dramatică, în trei seturi, în fața cehoaicei Katerina Siniakova .

Mirra Andreeva (18 ani, 8 WTA) a arătat, în turneul WTA 1000 de la Indian Wells , că o victorie cu 6-0, 6-0 poate să nu însemne nimic, ca încurajare psihologică, în tenisul de cea mai înaltă calitate.

Departe de a fi la prima reacție nervoasă avută pe terenul de tenis, Mirra Andreeva a arătat o parte mai puțin încurajatoare a personalității sale.

Deși lipsa de experiență îi poate scuza parțial intensitatea cu care s-a exprimat necuviincios, rusoaica Mirra Andreeva rămâne un contra-exemplu pentru generația tânără, atunci când vine vorba de sportivitate și o atitudine de fair-play, pe teren.

Imediat după ce a fost învinsă, Andreeva a aruncat racheta la pământ, s-a grăbit să scape cât mai devreme de salutul cordial practicat în tenis, la fileu, după încheierea meciului, iar, ulterior, a fost filmată înjurând. Este neclar dacă Andreeva a înjurat publicul american sau persoanele din echipa sa.

„Să vă ia dracu' pe toți,” este o formă mai puțin directă de traducere a cuvintelor spuse de Mirra Andreeva, reprobabile, care pot fi deranjante pentru publicul doritor să vadă în sport exemple de urmat, și nu o disperare după performanță cu orice preț, cu atât mai mult cu cât în prim-plan se află o sportivă de perspectivă, care, la optsprezece ani, are patru titluri WTA în palmares, dintre care primul, cucerit tocmai pe zgura de la Iași.

Katerina Siniakova (44 WTA) o va întâlni pe Elina Svitolina (9 WTA), în optimile competiției WTA 1000 de la Indian Wells.