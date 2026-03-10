Mariano Diaz, atacantul care a purtat tricoul cu numărul 7 la Real Madrid după plecarea lui Cristiano Ronaldo, a ajuns ținta criticilor în presa din Spania după ultimul meci al lui Deportivo Alaves.

Intrat pe teren în finalul partidei cu Valencia, atacantul dominican a ratat o ocazie uriașă la scorul de 2-1 pentru Alaves.

Mariano nu a reușit nici să șuteze, nici să controleze mingea din câțiva metri, iar echipa sa a pierdut în cele din urmă cu 3-2.

Mariano Diaz a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”

Presa spaniolă l-a criticat dur după faza ratată. Jurnalistul Miguel Quintana de la Radio Marca a spus că atacantul „a sprintat de două ori, apoi a rămas fără aer”, în timp ce unii suporteri au scris pe rețelele sociale că „aleargă ca un moșneag”.

Potrivit sursei citate, Mariano nu a mai marcat în La Liga din luna mai a anului 2022. Deportivo Alaves ocupă locul #16 în campionat, cu 27 de puncte, la două lungimi de Mallorca, ocupanta locului 18, poziție direct retrogradabilă.

După un sezon fără echipă, atacantul a semnat în 2025 cu Deportivo Alaves, însă prestațiile sale nu au convins până acum. De altfel, el a bifat doar câteva minute în ultimele luni și a ratat 17 meciuri înainte de apariția din partida cu Valencia.