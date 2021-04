Fotbalistul dorit de Gigi Becali poate semna liber: "Nu si-a prelungit contractul!" Ce se va intampla cu jucatorul de nationala pe care Becali a oferit 500.000 de euro

Antrenorul lui Sepsi, Leo Grozavu, a dat dupa egalul de la Craiova detalii despre situatia lui Florin Stefan.

El a dezvaluit ca fundasul stanga in varsta de 24 de ani nu si-a prelungit inca intelegerea care ii expira la finalul sezonului si momentan nu este hotarat unde vrea sa isi continue cariera.

"Florin Stefan termina contractul in luna iunie. Nu si-a prelungit contractul pana acum. In ultima perioada e afectat, nu stie incotro o s-o apuce. Nu s-a hotarat nici daca o sa ramana si de asta am hotarat sa nu punem presiune pe el", a spus Leo Grozavu la finalul meciului de la Craiova.

Astfel ca Sepsi se afla in situatia in care il poate pierde gratis pe Stefan, in conditiile in care in urma cu doi ani a refuzat o oferta de 500.000 de euro in schimbul sau venita de la FCSB.

Florin Stefan a avut o prestatie foarte buna la Campionatul European U21 din 2019, cand Romania a ajuns pana in semifinale. El l-a impresionat pe Gigi Becali, care a facut o oferta concreta pentru fundas, informatie confirmata in vara anului 2022 chiar de proprietarul lui Sepsi, Laszlo Dioszegy.

"O singura data a facut Gigi Becali o oferta, prin doamna Anamaria Prodan, pentru Florin Stefan. A spus ca da 500.000 de euro pentru Florin Stefan, noi am cerut 1.000.000 si aici s-au terminat discutiile", a dezvaluit la momentul respecitiv patronul de la Sepsi, potrivit Digi Sport.

Intre timp, Stefan a debutat si pentru prima echipa a Romaniei. El a fost integralist in meciul castigat de nationala antrenata de Contra la acel moment cu 1-0 pe teren propriu in fata Maltei, in preliminariile pentru Campionatul European din 2020.

Partida s-a jucat pe data de 8 septembrie 2019 pe stadionul 'Ilie Oana' din Ploiesti.