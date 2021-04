"Fa ca un maimutoi!" Dezvaluiri incredibile facute de Romario Pires despre incidentul de la finalul meciului cu Chindia: "Vreau sa se faca dreptate!"

Romario Pires a acuzat ca Andrei Pitian i-a adresat injurii rasiste la finalul meciului Chindia 2-0 Hermannstadt.

Mijlocasul defensiv brazilian in varsta de 32 de ani a venit cu lamuriri suplimentare referitoare la incidentele de la finalul meciului disputat la Buzau.

El a explicat ca nu a auzit in timpul meciului vreun comentariu rasist dinspre jucatorii Chindiei, insa coechipierii sai aflati in tribune i-au spus dupa meci ca l-au auzit pe Pitian cum radea si facea comentarii rasite la adresa lui Pires.

Insa, a povestit ca la finalul partidei Pitian a intrat pe gazon si i-a spus sa faca precum o maimuta, fapt ce a declansat furia jucatorului de la Hermannstadt.

"Vreau sa spun ca cine sufera asa ceva, nu vreau sa fiu recunoscut drept un baiat rasist. Eu vreau ca oamenii care se ocupa de asa ceva sa isi faca treaba. Eu am si colegii care au auzit, au vorbit cu acest baiat, care au auzit acelasi lucru. Sunt sigur ca mai multe persoane au vazut. Nu vreau sa zic ca e un baiat fara caracter, rasist, cu sufletul rau. Vreau sa se faca dreptate.

Eu va spun sincer. Am 32 de ani, am 14 ani de fotbal profesionist. Nu pot sa mint. Pe parcursul meciului, eu n-am auzit. Comentau la faze, dar nimic la adresa mea. Baietii care au fost in tribune, au auzit si mi-au zis ca m-a facut in felul acela tot meciul: tarzan, regele junglei. De ce sa acuz baiatul de ceea ce n-am vazut si n-am auzit? Mi-au spus in autocar, ca pe teren eram foarte trist si suparat.

Eu, dupa ce s-a terminat meciul, cand l-am vazut in teren pe acest baiat, nu am sarit la el. In momentul in care a intrat pe teren, a batut in piept si mi-a zis: 'Fa acum ca un maimutoi. S-a batut cu pumnii in piept, am vazut si auzit foarte clar. In acel moment am sarit la el, l-am impins, dar n-am vrut sa sar la el. El stie foarte bine ce a zis. Eu am probleme in Romania, am familie in Romania. Pe teren am auzit o groaza de chestii, nu pot sa accept asta. Nu stiu daca sunt toate imaginiile. Inainte sa intre el si sa faca acele gesturi, ii salutam pe baietii de la Chindia", a povestit Romario Pires potrivit ProSport.