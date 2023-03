După 30 de etape disputate în sezonul regulat, oltenii s-au clasat pe poziția a patra cu 54 de puncte din 90 posibile. În consecință, Universitatea Craiova a înregistrat 16 victorii, șase rezultate de egalitate și opt înfrângeri până acum.

Fotbalistul din Superligă care își dorește cu orice preț titlul: „Sper ca anul ăsta să reușim!”

Elvir Koljic, care se află la echipa lui Nicolo Napoli din vara lui 2018, a evidențiat faptul că speră ca la sfârșitul sezonului 2022/23, Universitatea Craiova să rupă hegemonia CFR-ului și să fie încoronată cu titlul în Superligă!

„Îmi doresc titlul cu Universitatea Craiova, am fost aici patru ani și am fost aproape de câteva ori. Sper ca anul acesta să reușim să luăm titlul. În urmă cu patru ani când am venit aici, pot spune că am venit direct la meci. Mi-a plăcut stadionul, atmosfera, jucătorii și totul să spun așa”, a spus Elvir Koljic, pentru pagina de Facebook a Universității Craiova.

Elvir Koljic este cotat la 1.1 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate. Bosniacul născut la Valladolid a câștigat Cupa și Supercupa României cu Universitatea Craiova în sezoanele 20/21, respectiv 21/22.

Cifrele lui Koljic

În acest sezon, Elvir Koljic a bifat 15 apariții pentru Universitatea Craiova, a reușit să marcheze un gol și să paseze decisiv în trei situații. În tururile preliminare pentru calificarea în Conference League, bosniacul a evoluat în șase meciuri pentru olteni.

În cele patru sezoane petrecute pe „Ion Oblemenco”, Elvir Koljic și-a trecut în CV 110 partide în echipamentul trupei din Bănie. De asemenea, bosniacul a marcat 34 de goluri și a oferit 15 assist-uri, în aproximativ 6.900 de minute.