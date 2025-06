Giuleștenii l-au trimis sub formă de împrumut pe El Sawy la Sepsi OSK în septembrie 2024, iar după ce echipa a retrogradat în eșalonul secund la finalul stagiunii, fotbalistul s-a întors la trupa de sub Podul Grant.



Fotbalistul de la Rapid care vrea cu orice preț primul 11: ”Am așteptări enorme de la acest an”



Omar El Sawy a susținut un interviu pentru Rapid TV în timpul cantonamentului din Slovenia. Fotbalistul a sugerat că se simte extrem de bine că a revenit în cele din urmă la trupa din Giulești.



Cotat la 550.000 de euro de site-urile de specialitate, El Sawy a precizat că cel mai mult își dorește să se impună la Rapid și să ajungă în primul 11 al lui Costel Gâlcă.



”Mă simt incredibil. Mi-a fost dor de grup, de colegi, de atmosferă. Rapid e Rapid și faptul că pot fi aici e o mare bucurie pentru mine. Personal, a fost un an cu de toate. Am trăit tot ce se putea trăi. Deși s-a terminat într-un mod mai neplăcut (n.r. retrogradarea cu Sepsi), cred că, privind spre viitor, a fost un an care mă va ajuta foarte mult din punctul de vedere al experienței personale.



Sunt mulțumit de faptul că am trecut prin situații inedite și am reușit să scot maximum din ele. Consider că puteam face un sezon și mai bun, am avut urcușuri și coborâșuri.



(n.r. Cu ce crezi că e diferit Omar cel de astăzi față de cel care a venit la Rapid prima dată?) Foarte diferit! Omar cel de astăzi e mai încrezător în propriile puteri. E mai stăpân și mai echilibrat. Când am venit prima dată, nu eram atât de balansat emoțional. În ultimii doi ani cred că am clădit un caracter.



Îmi doresc să avem performanțe mari. Am așteptări enorme de la anul ăsta. Vreau să-mi câștig locul în echipă, să-mi demonstrez calitățile și aici, nu doar la alte echipe”, a spus Omar El Sawy.