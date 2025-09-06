Rapid are un start excelent de sezon în Superliga, iar după primele opt etape giuleștenii se află pe locul doi și au 18 puncte. Echipa lui Costel Gâlcă nu a pierdut niciun meci în actualul sezon.

„Alb-vișinii” și-au conturat în mare parte lotul pe care îl vor folosi, dar vor să mai aducă un jucător pentru zona mediană.



Mutare pe ruta Rapid - ”U” Cluj



”U” Cluj și-a dorit să îl aducă pe Rareș Pop, dar formația antrenată de Costel Gâlcă nu vrea să îl cedeze în urma accidentării lui Andrei Borza.

Cu toate acestea, ardelenii s-ar putea alege cu alt jucător al giuleștenilor. Este vorba despre Omar El Sawy, aripa dreapta care a bifat doar 15 minute în actuala stagiune în tricoul Rapidului.

Jucătorul este nemulțumit de timpul puțin de joc pe care l-a primit și ar putea să „caute minute” la formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău, conform digiport.ro.

Dacă mutarea s-ar concretiza, cel mai probabil jucătorul va merge sub formă de împrumut.

Format la ACS Kinder, jucătorul de bandă a trecut pe la CSM Târgu Mureș, Ciskszereda, Rapid și Sepsi, unde a fost îmrumutat în sezonul trecut.

Omar El Sawy este cotat la 550.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

