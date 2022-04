Fotbalistul care i-a furat titlul FCSB-ului răspunde acuzațiilor de blat venite de la Becali: „Sunt oameni care pot spune mai multe!”

După înfrângerea cu moldovenii, trupa lui Becali a pierdut primul loc în clasament și ulterior a cedat și campionatul.

Paronul FCSB, Gigi Becali, a susținut la acea vreme că ar fi putut câștiga titlul în acel sezon dacă ar fi acceptat oferta de blat venită de la moldoveni.

Cristea: „Sunt oameni care pot spune mai multe!”

Andrei Cristea, omul care a îngropat-o pe FCSB, respinge acuzațiile afaceristului și spune că fotbaliștii nu au avut nicio secundă cunoștință despre un astfel de caz.

„Eu am marcat golul care a adus acea victorie la acel meci, însă tot eu am marcat două goluri și împotriva lui CFR. Am încercat să-mi respectul din punct de vedere sportiv și cred că lucrul acesta este cel mai important.

Dar înfrângerea suferită de FCSB a fost decisivă, pentru că ei erau atunci aproape campioni”, a spus Andrei Cristea la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Întrebat despre presupusul blat adus în discuție de Gigi Becali, Cristea s-a ferit să dea un răspuns clar, invocând că nu are cunoștință despre astfel de lucruri.

„Au mai fost discuții pe tema asta, m-au depășit la vremea respectivă. Era preocupat la ce aveam de făcut. Probabil sunt zvonuri, probabil au fost persoane care pot vorbi mai multe pe acest subiect, dar noi pe teren am fost concentrați să ne facem treaba cât mai bine”, a mai spus Cristea.