Fotbaliștii de la FCSB pe care Helmut Duckadam nu-i înțelege: „Încep foarte bine și apoi urmează asta”

Helmut Duckadam i-a pus la îndoială pe titularii de la FCSB, Malcom Edjouma, Darius Olaru și Andrei Cordea. Eroul de la Sevilla a evidențiat faptul că cei trei jucători au rămas pe o "linie de plutire" și nu pot să avanseze și mai mult.

„Edjouma a fost mai slab decât mă așteptam, a avut partide în care a șutat și a și marcat. Parcă a scăzut și el în randament. Sunt mulți jucători de la FCSB care încep foare bine și apoi urmează o automulțumire, chiar nu înțeleg.

Olaru, în nota lui, are meciuri bune și mai puțin bune. Dar de la el te aștepți la mai mult, ar trebui să fie titular la națională, la ce calități are, dar are fluctuații.

Cordea, cred că asta e limita lui, nu cred că mai poate să crească foare mult, e un jucător care poate să te ajute. Cam aici e limita lui, nu cred că mai poate să aibă o explozie și să mai facă altceva decât a făcut”, a spus Helmut Duckadam, potrivit Digi Sport.

FCSB, în perioada de mercato

Veniri - Boban Nikolov (28 ani / mijlocaș central / liber de contract), David Miculescu (21 ani / atacant / UTA Arad / 1.7 milioane de euro), Andrea Compagno (26 ani / atacant / FCU Craiova 1948 / 1.5 milioane de euro), Eduard Radaslavescu (18 ani / mijlocaș central / FCV Farul / 500.000 de euro), Radu Boboc (23 ani / fundaș dreapta / FCV Farul / 400.000 de euro), Joyskim Dawa (26 ani / fundaș central / FC Botoșani / 350.000 euro), Vadim Rață (29 ani / închizător / FC Voluntari / 300.000 de euro), Marco Dulca (23 ani / închizător / Chindia Târgoviște / 250.000 de euro), Bogdan Rusu (32 ani / atacant / CS Mioveni / 200.000 euro), Joonas Tamm (30 de ani / fundaș central / Vorskla Poltava / liber de contract), Rachid Bouhenna (30 ani / fundaș central / CFR Cluj / liber de contract).

Sepsi OSK - FCSB 0-1

Sepsi a început tare duelul cu FCSB. În secunda 40, Ștefănescu a fost aproape de a deschide scorul, însă a lovit extrem de slab balonul.

Covăsnenii au avut din nou șansa de a debloca tabela. Centralul a arătat punctul cu var în minutul 26, dar Tudorie a tras slab, iar Târnovanu a parat lovitura.

În partea a doua a meciului, FCSB a beneficiat și ea de o lovitură de la 11 metri. Andrea Compagno l-a trimis "la colț" pe Niczuly și a fructificat cu lejeritate.

Partida s-a încheiat cu Sepsi în atac, însă covăsnenii nu au reușit nici în ultimul ceas să restabilească egalitatea. FCSB s-a impus, astfel, cu 1-0.