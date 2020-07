EL O SA FIE PRINCIPAL! Gigi Becali a decis cine o sa fie noul antrenor de la FCSB: “Vintila face orice ii zic eu”

Dupa ce Bogdan Arges Vintila a fost retrogradat din functia de principal, Becali a ales noul antrenor!

Chiar daca fanii asteapta revenirea lui Reghecampf, mai ales ca Becali a anuntat deja venirile lui Thomas Neubert si Toni Petrea, alesul pentru banca FCSB este nimeni altul decat Mihai Pintilii! Retras din activitatea de fotbalist, fostul capitan de la FCSB va fi ajutat de un adevarat alai de secunzi. Gigi Becali a clarificat situatia:

“Nu e licentiat, dar cred ca Pintilii o sa fie principal, pentru ca are cea mai mare autoritate in randul jucatorilor. Toni Petrea are licenta, la fel si Vintila, care va ramane la echipa. Vine si Neubert. Vintila poate sa ramana si secund, care e problema? Lui i-a zis duhovnicul sa faca tot ce zic eu si daca zic eu sa stea secund, o sa stea pe banca si o sa fie secund”, a spus patronul FCSB la Pro X.

Becali a vorbit si despre returul semifinalei Cupei, dar si despre primele pe care le-ar putea oferi daca echipa castiga trofeul:

“Daca luam cupa, Vintila o sa ia prima la dreapta si prima la stanga. Nu exista la mine prima de cupa sau de campionat. Nu primeste nimeni bani daca nu aduce bani, iar bani aduc doar cupele europene. Cu trofeele nu faci nimic. Daca ii arati cupa cuiva, castiga ceva? Trofeul nu conteaza la mine, cu banii faci fapte bune, i-a lasat Dumnezeu sa faci milostenie. Eu vreau trofee pentru suporteri, pentru satisfactia lor, dar nu pentru mine. Asta nu inseamna ca trebuie sa dau prime pentru trofee. In seara asta, merg la meci. Suta la suta e transata semifinala”, a completat acesta.