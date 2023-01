Fostul rapidist pe care campioana României încearcă să-l deturneze din drumul către Hermannstadt: „E perfect adevărat!”

Dani Coman (43 de ani) este liber de contract după despărțirea de FC Hermannstadt, provocată de problemele de la club.

Deși anunțase că la începutul acestui an va lua o decizie în privința viitoarei sale destinații, Dani Coman a susținut că a mai amânt pentru câteva zile luarea unei decizii, din cauza unor probleme personale.

Acum, fostul portar susține că și-a rezolvat problemele și că este pregătit să facă parte în viitorul apropiat din conducerea unui club important din Superliga.

Dani Coman: „Au fost discuții cu CFR!”

„E perfect adevărat (n.r. că trebuia să ia o decizie în privința echipei cu care va semna, la începutul acestui an), dar imediat după sărbători am avut niște probleme personale.

Am fost plecat. Abia mâine mă întorc. Și, de mâine, o să mă gândesc bine în ce direcție o să merg. E adevărat că am avut discuții cu CFR-ul, cu Hermannstadt, chiar au dat și un comunicat, pentru că ei își doresc mult să mă întorc. E o echipă care mi-a rămas în suflet, pe care eu împreună cu Radu Neguț am făcut-o de la A la Z. Deci, nimeni altcineva decât noi doi.

Meritul lui Măldă (n.r. Marius Măldărășanu) și al staff-ului e că ei au antrenat echipa. Dar săptămâna asta cu siguranță mă hotărăsc. Repet, din cauza problemelor pe care le-am avut a trebuit să fiu plecat o perioadă. De abia mâine mă întorc

Nu știu să vă spun (n.r. către care echipă ar înclina), pentru că în perioada aceasta n-am putut vorbi cu nimeni și nici n-am inițiat vreo discuție. Dar, de mâine, o să discut cu toți care mă caută. Sunt echipe care m-au mai sunat, și din București, și de pe lângă București”, a spus Dani Coman, potrivit as.ro.

CFR Cluj, campioana României, dorește să-și întărească staff-ul administrativ cu un oficial cu mare experiență, iar Dani Coman poate fi variantă potrivită.

În prezent, la formația patronată de Ioan Varga în funcția de președinte e fostul mare arbitru Cristi Balaj. Nu se știe deocamdată în ce funcție ar putea fi instalat Dani Coman.