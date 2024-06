Cătălin Munteanu a debutat la echipa națională a României în 1997, într-un amical cu Spania încheiat cu scorul de 1-1.

Cătălin Munteanu a fost colegul de cameră al lui Gică Hagi

Fotbalistul a avut parte de o surpriză neașteptată la debutul său la echipa națională. Ajuns în Spania pentru un meci amical, fotbalistul a aflat de la receptionerul hotelului că va împărți camera chiar cu legendarul Gică Hagi.

Fostul internațional român a rememorat acele momente și a dezvăluit cum a fost să fie colegul de cameră al lui Gică Hagi.

”Am debutat în 1997, în Spania, la Mallorca, am făcut 1-1. Am intrat la pauză. În țară nu a fost, a venit direct în Spania. Când am ajuns la hotel, când mi-a dat camera, am aflat că stau cu Gică Hagi.

A fost o onoare, am crescut cu el. Mai greu așa. A fost foarte ok, a stat de vorbă cu mine, m-a întrebat cum mai e în țară, în campionat. Era la curent cu tot ce se întâmplă”, a spus Cătălin Munteanu la Emoții Europene, emisiune susținută de Casa Pariurilor.