În vârstă de 26 de ani, împlinită la 25 martie, Jadon Sancho a prins un transfer important în ultima zi de mercato din vara anului 2025.

Chelsea, echipa la care Sancho a evoluat în sezonul precedent sub formă de împrumut, nu a vrut să-l transfere definitiv de la Manchester United pe internaționalul englez, astfel că acesta a fost trimis de ”diavoli” la altă echipă.

Jadon Sancho, în scădere mare de formă. La Borussia Dortmund din vară?

Astfel, Aston Villa s-a mișcat repede și a reușit să-l transfere pe Sancho chiar în ultima zi de mercato. Acesta evoluează pe Villa Park sub formă de împrumut pentru un sezon, iar la finalul acestei stagiuni va deveni liber de contract, având în vedere că îi expiră contractul cu United, echipa de care aparține.

Sancho a evoluat în 41 de partide în sezonul precedent pentru Chelsea, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere alte zece pase decisive. Alături de gruparea londoneză a câștigat și trofeul UEFA Conference League.

În actuala stagiune, 2025-2026, nu a jucat prea mult și nu a reușit să se impună la Aston Villa, dar fosta echipă îi dă o mână de ajutor! E vorba de Borussia Dortmund, care a anunțat, cumva, că îl dorește din vară, dar trebuie să scadă din pretențiile salariale.

Sezon slab pentru Jadon Sancho în Premier League

Chiar dacă în acest an fotbalistic are 31 de meciuri, un gol și trei pase decisive, Sancho este de interes pentru nemți, care cred că îl pot readuce la un nivel apropiat de cea mai bună perioadă a carierei.

Informația fost confirmată chiar de oficiali ai clubului Borussia Dortmund.

”Va trebui să înlocuim creativitatea și contribuția lui Julian Brandt, știam asta când am luat decizia. Căutăm un jucător ofensiv care să ofere calitate și să ne poată ajuta imediat, fără a cheltui sume enorme de bani. În acest moment, ne uităm la mulți jucători și îi evaluăm. Vedem cine ne poate face mai buni și facem același lucru și cu Jadon”, a spus directorul general sportiv al BVB, Lars Ricken.