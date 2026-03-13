”Câinii” au ținut pasul preț de câteva etape bune cu locurile fruntașe, dar au ”căzut” pe locul cinci după trei înfrângeri consecutive. Distanța față de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova, este acum de patru puncte, dar Mihai Teja (47 de ani) crede că fosta sa echipă a obținut deja o performanță impresionantă pentru acest sezon.

Fost antrenor principal la Dinamo în 2015, dar și fost secund în staff-ul li Mircea Rednic în sezonul 2006-2007, când ”roș-albii” au câștigat ultimul titlu de campioană, Teja s-a declarat impresionat de jocul echipei pregătite de Zeljko Kopic.

Mihai Teja: ”Dinamo și-a îndeplinit obiectivul pentru sezonul ăsta”

„Eu cred că și-au îndeplinit obiectivul pentru sezonul ăsta”, a fost răspunsul scurt al fostului antrenor de la Metaloglobus, într-un amplu interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Apoi a argumentat: ”Pașii care s-au făcut la Dinamo au fost foarte buni, în ultimii trei ani au crescut tot timpul. S-a făcut mai mult decât normal, s-a salvat de la retrogradare, apoi s-a dus direct în play-off, iar acum e al treilea an și e din nou în play-off. Dinamo joacă un fotbal bun, Dinamo a ajuns în play-off să se bată pentru primele locuri, e în fața unui play-off în care vedem cum va arăta. Are infrastructură, au o bază foarte frumoasă în care se pot antrena. Au toate condițiile, au suporteri...

Ăștia sunt pașii. Până la urmă, acum sunt la patru puncte, înaintea unui play-off, de primul loc. Păi ce doriți mai mult? Și sunt în semifinalele Cupei. De ce e puțin? Noi nu luăm ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, luăm ultima săptămână sau ultimele două săptămâni. Și pentru că a pierdut Dinamo 2-3 meciuri, acum e prăpăd. Nu! Hai să vedem ce s-a făcut la Dinamo și unde e. Sunt bine, de ce să nu spunem că nu sunt bine? Dinamo, unde e acum, e foarte bine față de unde a fost”.

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid București – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte*

5. Dinamo București – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

*a beneficiat de rotunjirea punctajului

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.