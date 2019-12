Primul strain care spune un "DA" HOTARAT naturalizarii! Dinamo poate trimite un mijlocas la nationala Romaniei  

Imediat ce Mirel Radoi a anuntat ca este deschis la naturalizari, mai multi jucatori straini s-au inscris pe lista.

Printre acestia se numara si Filip Mrzljak, mijlocasul lui Dinamo. Croatul in varsta de 26 de ani spune ca nu are de gand sa revina in Croatia si este dispus sa joace pentru Romania daca se va pune problema naturalizarii sale.

"Am fost intrebat daca mi-ar placea sa-mi iau cetatenia romana. La ora asta, exista doi atacanti straini despre care se spune ca ar putea fi convocati la echipa nationala a Romaniei. Dar romanii sunt nationalisti. Pana la urma, renunta la straini. Merg pe mana localnicilor, naturalizeaza jucatori doar daca acestia aduc plus valoare. Cred ca as accepta. In Romania mi-au oferit o sansa, in Croatia nu am reusit sa ma impun. Dacă as fi convocat si as evolua contra Croatiei, as da totul ca sa castig. Vorbesc limba romana, nu ma gandesc sa ma intorc in Croatia", a declarat Mrzljak pentru presa croata.

Mrzljak, mijlocas la inchidere, a venit in Romania inca din 2015. A jucat la Pandurii si Astra, iar din 2019 se afla la Dinamo.