La primul meci pe banca lui Dinamo, Uhrin a pierdut cu Chindia: "Victoria de acum nu e o revansa!" Jucatorul surpriza pe care l-a remarcat

Dinamo a castigat fara prea mari emotii meciul cu Chindia, scor 4-1. Dinamovistii sunt aproape de play-off: doar doua puncte ii desparte de FCSB si de partea superioara a clasamentului.

La primul meci pe banca lui Dinamo, Uhrin a pierdut in tur cu Chindia, scor 2-3. Antrenorul dinamovist nu vede victoria de astazi drept o revansa.

"A fost un meci bun pentru noi. Am jucat bine si in prima repriza, dar nu am fructificat ocaziile. Repriza a doua a fost mai buna. Nu a fost nicio revansa. Nu mi-a fost teama cand a marcat Chindia, am vorbit la vestiare sa jucam mult mai rapid. Moura a jucat bine, e un jucator agresiv", a declarat Dusan Uhrin la finalul partidei.