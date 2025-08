Farul continuă startul excelent de sezon și ajunge lider în Superligă, după victoria cu 2-1 contra nou-promovatei Metaloglobus. Meciul a fost controlat de trupa lui Ianis Zicu, chiar dacă bucureștenii au reușit să egaleze în repriza a doua.



Ișfan i-a sărit în ochi lui Ovidiu Herea: "Om de bază"



Alexandru Ișfan, jucător adus în această vară de la Universitatea Craiova, este în prim-planul constănțenilor. A marcat deja 3 goluri în primele 4 etape și se anunță o piesă de bază în sistemul lui Zicu. Evoluțiile sale nu au trecut neobservate nici de fostul internațional Ovidiu Herea.



„Mi-a plăcut mereu de el, dar ușor, ușor a dispărut din prim-plan. Acum, Zicu îi dă încredere. E om de bază la Farul, are evoluții foarte bune”, a spus Herea, la Prima Sport.

Răzvan Tănasă: "Nu a fost mai greu decât ne-am așteptat"



La finalul celor 90 minute, Răzvan Tănasă a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. După o analiză a meciului, winger-ul în vârstă de 22 de ani a explicat și cum a înscris golul victoriei.



"Am dat gol în primul minut. Nu a fost mai greu decât ne-am așteptat. Știam că va fi un meci dificil. Am fost concentrați, atenți și am reușit să revenim de la 1-1. Am urmărit mingea foarte bine; nu contează cum a fost golul, contează că a fost. Noi luăm fiecare meci în parte, ne gândim la victorie la fiecare meci și vedem în campionatul regulat unde ne vom clasa. Sperăm să venim iar cu cele trei puncte acasă, cu un mijloc foarte bun (despre meciul cu UTA)", a spus Răzvan Tănasă, la finalul partidei.



În urma acestei partide, Farul Constanța ocupă prima poziție în Superligă, neînvinsă, cu 3 victorii și un egal și 10 puncte.



Pentru "marinari" urmează o partidă grea cu UTA Arad. Formația condusă de Ianis Zicu va face deplasarea în Ardel sâmbătă, 9 august, de la ora 18:30.