Florinel Coman sau Alexandru Mitriță? Răspuns fără ezitare: "Are o viteză în plus"

Gică Craioveanu, fostul mare fotbalist al Universității Craiova, a exprimat preferința sa pentru Alex Mitriță, făcând o comparație dintre el și Florinel Coman. Craioveanu consideră că Mitriță are o viteză în plus față de Coman și că este mai eficient în marcarea golurilor.

Gică Craioveanu: "Mitriţă are o viteză în plus"

Despre Mitriță, Craioveanu a spus că este cel mai diferit jucător din campionatul României, având o viteză superioară, capacitatea de a marca ușor și de a intra foarte bine în combinații. El crede că Mitriță ar trebui să aibă o discuție cu selecționerul naționalei, Edi Iordănescu, pentru a clarifica situația sa în ceea ce privește convocările.

"Pentru mine, (n.r. - Mitriţă) e cel mai diferit jucător din campionatul României. Poţi să-mi spui tu despre Coman, despre cine vrei, dar mi se pare că Mitriţă are o viteză în plus, are gol, intră foarte bine în combinaţii.

Ca dribleur, amândoi (n.r. - Mitriţă şi Coman) sunt cei mai buni din România, dar nu ştiu de ce cred că dacă Mitriţă ar fi la fel de motivat ar avea plusul ăsta, că marchează mai uşor.

(n.r. - despre convocarea în naţională) Va depinde mult de Edi, dacă-l vede motivat. Eu cred că Mitriţă ar trebui să discute cu Edi, că între fotbalişti ne înţelegem", a declarat Gică Craioveanu, pentru Orange Sport.

Gică Craioveanu, despre Universitatea Craiova: "Nici Rapid, nici CFR nu sunt peste!"

În ceea ce privește Universitatea Craiova, Craioveanu este încântat de evoluția echipei și crede că aceasta poate ocupa locul secund în Superligă dacă menține atitudinea pozitivă. El consideră că echipa are mai mult talent decât alte echipe precum Rapid sau CFR Cluj.

"Dacă echipa continuă cu această dinamică, poate ocupa locul secund. Eu am spus acum câteva luni că nu-mi place atitudinea, acum spun că Universitatea Craiova are o atitudine foarte bună.

Mă refer la Mitriţă, pe care l-am văzut motivat în ultimele meciuri, Ivan, Baiaram. Cu atitudinea asta nici Rapid, nici CFR nu sunt peste Craiova, pentru că eu cred că noi avem mai mult talent decât ei, cu Mitriţă, Baiaram, Ivan. Noi suntem o echipă ofensivă bună dacă avem atitudine, mi-a plăcut sincer atitudinea echipei în ultimele meciuri", a adăugat Gică Craioveanu.