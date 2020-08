Nu suntem FAVORITI cu Irlanda de Nord! Primul 11 al tricolorilor e SUB cota de piata a adversarilor de vineri. Florinel Coman e "VARFUL" Romaniei

Nucleul de baza al nationalei Romaniei a ajuns sa valoreze mai putin decat cel al Irlandei de Nord.

Mirel Radoi isi va face vineri debutul pe banca tricolorilor, in primul meci din editia 2020-2012 a Ligii Natiunilor, contra celui mai abordabil adversar din grupa, cel putin pe hartie. La prima vedere, nord-irlandezii par sa fie o prada sigura, mai ales ca meciul se disputa la Bucuresti, insa lucrurile nu stau chiar asa.

Din contra, analizand echipele de start care ar putea fi trimise in teren de cei doi selectioneri, britanicii stau mai bine la capitolul financiar, tinand cont de cotele de piata ale jucatorilor, stabilite de site-ul specializat transfermarkt.de. In cazul nostru, platim tribut faptului ca fotbalisti bine cotati, precum Ionut Radu (8 milioane de euro), Razvan Marin (tot 8 milioane) sau Alex Mitrita (5,5) n-au fost convocati. Asa se face ca "varfurile" Romaniei sunt in acest moment Florinel Coman (5,5 milioane de euro), Cicaldau (5) si veteranul Chiriches (5). Per total, cel mai probabil 11 de start al lui Mirel Radoi, care respecta si valoarea de piata a jucatorilor, se ridica la putin peste 34 de milioane de euro.

De partea cealalta, chiar daca pare greu de crezut, Irlanda de Nord se bazeaza pe 2 fundasi de top, Jonny Evans (Leicester) si Jamal Lewis (Norwich), ambii cotati la peste 10 milioane de euro, mai exact 12, respectiv 11. Ca urmare, valoarea cumulata a fotbalistilor nord-irlandezi care au cele mai mari sanse sa intre in teren o depaseste pe cea a Romaniei, fiind de aproape 39 de milioane de euro

Echipa probabila a Romaniei si cotele de piata:

Tatarusanu (1,2) - Burca (1,8), Nedelcearu (3,5), Chiriches (5), Bancu (2) - Cicaldau (5), Maxim (2,5) - Hagi (4,5), Stanciu (4,5), Coman (5,5) - Puscas (4,8)

Echipa probabila a Irlandei de Nord si cotele de piata:

Peacock-Farrell (1,2) - Dallas (2,4), Cathcart (4), J. Evans (12), Lewis (11) - Davis (1), C. Evans (0,4) - Whyte (1,2), McNair (2), Saville (4) - Magennis (0,6)