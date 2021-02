Florinel Coman nu mai e reprezentat de Victor si Giovanni Becali! Cele doua parti au ajuns la un acord! De ce a luat fotbalistul aceasta decizie

Florinel Coman a cerut in decembrie 2020 sa isi incheie contractul cu firma de impresariat a lui Dragos Sarbu, pentru care fratii Becali sunt consilieri.

Potrivit ProSport, Victor si Giovanni Becali si-ar fi dat acum acordul pentru rezilierea contractului fotbalistului de la FCSB, intelegerea incheindu-se de comun acord.

Mai mult decat atat, fratii Becali i-ar fi transmis lui Florinel Coman ca nu s-au suparat si ca vor continua sa ii caute un transfer important in strainatate.

In urma acestei decizii, 'perla' de la FCSB ar putea sa semneze cu orice impresar i-ar aduce o oferta interesanta, inclusiv cu Anamaria Prodan, aflata in razboi cu familia Becali dupa transferul lui Dennis Man la Parma, sau cu Pietro Chiodi, despre care cei din firma lui Dragos Sarbu spun ca ar fi in spatele deciziei fotbalistului.

De altfel, acesta este unul dintre motivele pentru care Coman a vrut sa renunte la acest contract, el declarand in trecut: "Ma voi transfera cu impresarul care aduce oferta pentru mine."