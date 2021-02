Istvan Kovacs a vorbit pentru prima oara despre asta! Coman l-a acuzat ca i-a spus 'Mars!" Reactia total neasteptata a arbitrului

Kovacs isi recunoaste greseala facuta fata de Florinel Coman sezonul trecut, cand i s-a adresat intr-un mod nepotrivit stelistului in timpul unui joc.

"Mars", i-a zis Kovacs lui Coman, care i-a cerut explicatii pentru o decizie.

Centralul FIFA respinge insa imaginea creata in jurul sau si spune ca nu i s-a adresat similar si lui Benga la meciul dintre UTA si Hermannstadt, in ciuda acuzatiilor care i-au fost aduse de fotbalist.

"Exista un moment pe care l-as sterge cu buretele, atunci cand am folosit o adresare nepotrivita la adresa lui Coman. Mi-am recunoscut greseala, mi-am cerut scuze. Oricine poate gresi. A fost un episod unic in cariera mea, care nu s-a mai intamplat pana atunci, nici nu se va mai repeta vreodata. Am remarcat ca exista voci care incearca sa ma transforme in arbitrul care nu se comporta respectuos cu jucatorii. Asta e un lucru care e departe de adevar. Am fost acuzat in trecut ca i-as fi vorbit urat lui Vasile Maftei. Fals!



As vrea sa lamuresc si cel mai recent episod, cel de la Arad, cand unul dintre jucatorii de la UTA a facut anumite declaratii la adresa mea, fara a spune ceva concret. Jucatorul a venit la mine protestand si mi-a zis ca nu am niciun pic de calitate umana. Probabil reactia sa vine dupa ce nu am raspuns provocarii sale, nu am schimbat niciun cuvant cu el, fapt care poate fi conformat de colegii mei si de ceilalti jucatori din apropiere. Atunci cand am gresit fata de Florinel Coman, am gresit si mi-am cerut scuze. Dar un astfel de comportament nu ma caracterizeaza", a spus Kovacs pentru site-ul frf.ro.