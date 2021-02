E schimbarea lui Coman un semn de la Becali?! Prima reactie a lui Toni Petrea dupa ce a fost intrebat ce se intampla cu 'Mbappe'

Coman e fost schimbat la pauza cu Vukusic, atacantul nou-venit de la Olimpija Ljubljana.

'Mbappe' n-a avut realizari in prima repriza, insa inlocuirea sa a fost criticata de Ilie Dumitrescu dupa meci. Dumitrescu a vazut modificarea drept o incercare de-a lui Becali de a-l atentiona pe fotbalist.

"Daca voia sa faca asta, trebuia sa il ia la o discutie, dar nu sa riste rezultatul", a comentat Dumitrescu la Digisport.

Antrenorul FCSB, Toni Petrea, spune ca 'Mbappe' traverseaza un 'mic blocaj'.



"Coman nu si-a pierdut increderea. Am discutii cu el, vorbim, analizam situatii. Isi doreste foarte mult. Va reusi sa inscrie, sa aiba realizari. Nu stiu daca e vorba de incredere, dar poate are un mic blocaj. Sunt situatii cand poti sa fii schimbat, se intampla in decursul unui joc", a spus Petrea.

"Dupa minutul 60 nu s-a mai jucat fotbal, Clinceni are jucatori cu experienta care au stiut sa ne intrerupa jocul. Am suferit la jocul colectiv azi, am incercat prea mult individual. Jocul colectiv e cel mai important, ca sa destabilizam o aparare aglomerata trebuie sa combinam, sa jucam repede. Actiunile individuale trebuie luate in fata, nu la centrul terenului. Nu reusim sa marcam goluri, desi avem ocazii. Trebuie sa ne refacem pana miercuri si sa ne ridicam la nivelul derby-ului. Vom trata meciul cat se poate de serios si sper sa-l castigam", a fost comentariul antrenorului FCSB legat de jocul cu Clinceni si de derby-ul cu Dinamo, de miercuri.