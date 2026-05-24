Duelul dintre FCSB și FC Botoșani a fost decis în prelungiri. Cele două adversare din play-out au fost la egalitate după primele 90 de minute, scor 3-3. Golul decisiv a fost înscris de Octavian Popescu, în minutul 107.

Ce a spus Florin Tănase după FCSB - FC Botoșani 4-3

La finalul meciului, Florin Tănase a vorbit despre calificarea în finala barajului și derby-ul cu Dinamo.

"Rămânem cu calificarea, cam atât. Importantă e calificarea. Trebuie să ne refacem bine, avem câteva zile la dispoziție. Trebuie să arătăm mai bine la derby-ul cu Dinamo. Dacă le vom lăsa spații, nu vom avea șanse.

Botoșaniul construiește bine, le place jocul ofensiv, dar sperăm să arătăm bine cu Dinamo. Nu contează cum ne-am calificat, avem timp până vineri să ne refacem. E păcat că ne-am făcut singuri seara mai grea, dar suntem fericiți că am câștigat. Putem să obținem calificarea într-o cupă europeană.

Cum să pornim ca outsideri într-un derby cu Dinamo? Noi i-am bătut de o grămadă de ori în ultimii zece ani. Pornim ca favoriți! I-am bătut de foarte multe ori în ultimii ani", a declarat Florin Tănase, după FCSB - FC Botoșani.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Dinamo și FCSB se vor duela în finala barajului de calificare în cupele europene.

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.