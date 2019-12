Florin Tanase: "Am obtinut greu victoria, aici am pierdut titluri!" Ce spune despre lupta la titlu: "Sunt sanse, se joaca!"

Florin Tanase a obtinut un penalty pe care l-a si transformat si a reusit sa isi readuca echipa in joc dupa ce Poli Iasi deschisese scorul. FCSB a castigat in cele din urma cu 2-1.

Tanase este de parere ca echipa sa trebuia sa castige la un scor mai categoric si inca mai spera la titlu avand in vedere ca este la 5 puncte de lider si are un meci mai putin jucat.

"Aici nu prea am castigat, am pierdut titluri. Am obtinut destul de greu victoria, desi dupa parerea mea trebuia sa marcam mai devreme. Sunt bucuros pentru echipa. Daca era norocul de partea noastra, marcam mai devreme. Atat timp cat se injumatatesc punctele, ne-am mai apropiat de CFR. Sunt sanse, se joaca", a declarat Florin Tanase la finalul meciului.