Manea, la revenirea ca titular la FCSB: "Am avut si eu vreo doua ocazii, sincer nu ma asteptam sa-mi vina mingea!"

FCSB s-a impus la Iasi, scor 2-1, printr-un gol marcat in prelungiri, de Denis Man. Iasiul a deschis scorul prin Andrei Cristea, iar Florin Tanase a reusit sa egaleze dintr-un penalty pe care tot el l-a obtinut.

Cristi Manea a revenit ca titular la FCSB dupa multe vreme, declarand dupa meci ca e foarte bucuros de victorie.

"Suntem foarte bucurosi ca am resuit sa castigam pe un teren greu, care se rupe. Toate echipele o sa aiba meci greu aici. Sunt bucuros ca am jucat si cred eu ca am facut-o bine.

Eu ma antrenez zi de zi, indiferent de ce se intampla, daca pacalesti fotbalul, te pacaleste el pe tine cand ti-e lumea mai draga", a declarat Manea.

Intrebat daca il afecteaza lucrurile care apar in presa si ceea ce spune patronul FCSB despre el, acesta a spus:

"Pe mine ma ambitioneaza! Am 22 de ani, dar cred ca am destula experienta, sunt un jucator matur si muncesc. Cand sunt pe teren, dau 100% ca sa castigam! E adevarat ca am avut o pauza mai lunga, dar acum sunt 200%, am putut sa alerg cu usurinta azi si sunt bucuros. E a doua oara cand castig aici pe final de meci"