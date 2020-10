Florin Prunea este de parere ca Dinamo trebuie sa aiba rabdare in formarea unei echipe si ca noile achizitii vor incepe sa confirme pe parcursul etapelor.

Fostul mare portar crede ca Dinamo are in acest moment o echipa care se poate bate la titlu si la cupele europene. Cu toate acestea, nu se astepta ca echipa sa ocupe o pozitie atat de joasa in clasament.

"Nu ma asteptam la aceasta situatie, ma asteptam sa fie probleme deoarece Dinamo a adus foarte multi jucatori. Pe undeva si valoarea jucatorilor trebuia sa formeze o echipa , dar uite ca nu e asa. Mai este mult de jucat, abia a inceput campionatul. Dinamo nu are un lot de pozitia pe care o ocupa acum. Investitiile care se fac la Dinamo sunt de titlu si de Champions League. Dinamo a avut portari peste valoarea celor de fata. Echipa mai are nevoie de intariri in linia de fund, insa conducerea stie cel mai bine ce are de facut", a declarat Florin Prunea la Ora Exacta in Sport.

Prunea este de parere ca Dinamo a avut portari de valoare si ca nu trebuiau inlocuiti cu actualii, care au fost doriti de Cosmin Contra. Fostul portar o vede pe Universitatea Craiova ca favorita la titlu, descriind-o drept cea mai organizata echipa din acest moment.

"S-a gresit la renuntarea lui Piscitelli cat si la Straton. Craiova nu cred ca va rata anul acesta titlul, ei castigau si anul trecut titlul daca erau putin mai atenti. Este clubul cel mai bine organizat din Romania, daca aveau si suporterii in spate era si mai usor."

In opinia lui Florin Prunea, nationala Romaniei nu va excela, atata vreme cat actuala conducere a Federatiei va refuza sa colaboreze cu "Generatia de Aur".

"Asta e imaginea, e efectul politicii falimentare a FRF. Regula U21 ne-a mintit pe toti, in ultimul meci cu Austria nu a avut un jucator U21. Cred ca doar suporterii il vor convinge pe Razvan Burleanu sa plece. Trebuie sa ne apucam de treaba si de munca, rezultatele sunt normale pana la urma fata de ce insemnam noi acum. Gica Hagi ar trebui adus in orice postura in fotbal, nu doar de selectioner. Generatia de Aur nu prea are loc in fotbal, suntem persoane non-grata si nu avem ce face, ne mai dam si noi cu parerea pe la emisiuni. Actualul presedinte are o ura viscerala fata de noi. Ne vedem de treaba noastra pana la urma, nu o ducem rau."