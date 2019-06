Florin Prunea, prima reactie dupa ce ultrasii dinamovisti i-au cerut sa plece: "Sa ma injure pe mine, dar sa lase jucatorii" VIDEO

Florin Prunea este noul manager general al lui Dinamo.

Dupa ce fanii lui Dinamo s-au rasculat impotriva lui Negoita din cauza faptului ca Mircea Rednic a parasit clubul, iar in locul sau a venit Eugen Neagoe, la clubul din Stefan cel Mare a fost numit in functia de manager general Florin Prunea. Fanii dinamovistii nu sunt de acord nici cu numirea acestuia si cer in continuare ca Mircea Rednic sa revina si presedintele Bogdan Balanescu sa plece. Florin Prunea a declarat ca situatia se poate rezolva, dar jucatorii trebuie lasati in pace.



Florin Prunea: Dialogul e cheia

"Dialogul este singurul care poate duce la o impacare. nu ma voi intalni cu suporterii. Imi pare rau, daca nu accepta dialogul e problema lor, usa mea este deschisa", a declarat Prunea la PRO X

Prunea a este sigur ca rezultatele nu vor intarzia sa apara, iar obiectivele clubului vor fi indeplinite.

Prunea: Rezultatele cu siguranta vor veni

"Urmeaza o perioada grea, trebuie sa ne definitivam lotul, cautam solutii si speram sa le gasim. Cealalta problema, intre noi si suporteri trebuie sa ramana intre noi. Rezultatele sunt convis ca vor veni. Eugen Neagoe nu mai este apasat de aceasta siutatia cu fanii, el trebuie sa isi vada treaba fe treaba, jucatorii trebuie lasati in pace. Nu mai vreau sa vorbesc despre trecut, important este prezentul", a mai declarat Prunea.

"Am avut o discutie cu Ionut Negoita"

"Am avut o discutie aseara cu Negoita, de o ora, este un om care sprijina clubul, am spirjin din partea lui. Bugetul este foarte bun, trebuie sa ne incadram in el, am gasit un club curat din punct de vedere financiar si vreau sa ne mentinem asa, sa pastram un echilibru si sper sa ne descurcam cu acest buget. Rezultatele sunte cele care vor rezolva problemele", a mai spus Prunea.

Ultrasii dinamovisti, mesaj jignitor la adresa lui Negoita

Pe paginile de Facebook ale fanilor lui Dinamo au fost distribuite mesaje impotriva lui Ionut Negoita.

"Negoita, mesajul ramane in picioare: pleaca, gunoiule", au scris acestia.

Pe de alta parte, cei mai infocati dintre fanii lui Dinamo cer si plecarea lui Bogdan Balanescu, presedintele clubului.