BREAKING NEWS | Lovitura de teatru: Florin Prunea s-a intors la Dinamo! Anuntul oficial facut de club

Florin Prunea a acceptat sa revina la Dinamo.

Florin Prunea s-a intors la Dinamo la 17 ani dupa ce a evoluat ca jucator pentru "caini". Prunea va ocupa functia de manager general, dupa cum anunta Dinamo pe site-ul oficial al clubului.

"M-am intors acasa! Ma bucur ca am revenit la Dinamo, clubul care m-a format ca om si ca sportiv. Pentru mine este o onoare sa reprezint Dinamo, am crescut aici, stiu foarte bine ce inseamna performanta si vreau sa readucem clubul in elita.

Nu vreau sa comentez ce s-a intamplat in ultimii ani, dar ii asigur pe toti suporterii ca impreuna cu echipa mea administrativa, cu antrenorii si jucatorii vom face tot ce depinde de noi sa readucem Dinamo acolo unde ne dorim cu totii. Suporterilor nu le cer rabdare, le cer sustinere!" a spus Florin Prunea pentru site-ul oficial al clublui.

Prima reactie a lui Florin Prunea

"Vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a aduce Dinamo acolo unde a fost. Suporterii vor rezultate, vor stadion, vremea vorbelor a trecut. Balanescu va ramane, el este un om cu care eu m-am inteles foarte bine.

Am avut discutie cu domnul Negoita, stiu ce asteapta de la mine, nu sunt strain de ceea ce se intampla aici. Dar, acum, trebuie sa ne apucam de lucru. Timpul e scurt si trebuie sa ne apucam de lucru.

Danciu este aproape de mine, am vorbit cu el, i-am spus ceea ce astept de la el si va fi aproape de mine tot timpul.

Eu am in fisa postului toate lucrurile pentru care am fost adus la Dinamo si, sper eu sa se respecte. Nu e niciun fel de diferenta din punct de vedere financiar, ci am imbunatatit lucruri in fisa postului.

Am echipa mea, nu pot sa fac nimic singur, am colaboratorii mei.

Nu vreau sa ma mai refer la trecut, vreau sa incep treaba. De maine trebuie sa dam drumul la treaba.

Neagoe va ramane la Dinamo. Are echipa lui si vom vedea de ce va mai fi nevoie.

Trebuie sa rezolvam problemele de lot. Eu sper ca pana sa plecam in cantonament sa rezolvam totul. Nu e simplu, dar trebuie sa gasim solutii.

Prezenta in play-off este un obiectiv pentru sezonul viitor, din punctul meu de vedere, un obiectiv intermediar. Acum, pe termen scurt, obiectivul e definitivarea lotului.

Am incredere cu Eugen Neagoe. Eugen Neagoe in momentul de fata este in tabara dinamovistilor.

Eugen Neagoe m-a intrebat daca sa vina la Dinamo si eu i-am spus sa vina, dar nu stia ca voi veni si eu", a declarat Florin Prunea la DigiSport.

A criticat clubul dupa haosul din ultimele zile

Florin Prunea a vorbit in urma cu cateva zile despre situatia de la Dinamo dupa ce fanii au protestat vehement plecarea lui Mircea Rednic: "Trebuie sa fie un nou inceput, eu il cunosc foarte bine pe Neagoe, este un antrenor foarte bun care vrea performanta si de asta a venit la Dinamo ca altfel nu venea. Trebuie lasat sa lucreze" spunea Prunea.