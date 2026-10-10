Cristi Dulca, fost selecționer al naționalei U21 a României, îi cere publicului să aibă răbdare cu Gică Hagi, după seria de rezultate negative înregistrate de prima reprezentativă. Tehnicianul consideră că actualul selecționer poate construi un grup competitiv, așa cum a reușit și Edi Iordănescu.

Cristi Dulca are încredere maximă în Gică Hagi: „Să ne temperăm puțin criticile”

De la revenirea lui Hagi pe banca naționalei, România a obținut o singură victorie, într-un amical cu Țara Galilor, și a pierdut toate cele patru partide disputate în UEFA Nations League.

Dulca a vorbit și despre problemele fotbalului românesc. În opinia sa, numărul mare de jucători străini din campionat limitează șansele tinerilor români, iar diferența de nivel față de fotbalul din străinătate se vede la echipa națională.

„E neplăcut să primești de la Spania atâtea goluri, e neplăcut să pierzi 4 meciuri consecutive la națională, nu este ușor să digeri astfel de momente. Am avut și avem jucători talentați, dar probabil nivelul nu este cel potrivit, iar în străinătate se joacă altceva”, a declarat Cristi Dulca.

„Prea multă lume vorbește urât de echipa națională, prea multă lume dă în ei. Nimănui nu îi place ce s-a întâmplat, ok, s-a făcut un plan, nu a ieșit. Eu zic că Gică va crea un nucleu așa cum a fost și cu Edi Iordănescu. Să ne mai temperăm puțin criticile”, a mai spus Dulca la sptfm.ro.

România mai are două meciuri de disputat în această ediție de Nations League. „Tricolorii” întâlnesc Polonia pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, iar pe 17 noiembrie joacă în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, tot de la 21:45. Ambele partide vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.