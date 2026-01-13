După mutarea lui Andre Duarte la FCSB, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a anunțat că s-a înțeles cu Ofri Arad, mijlocașul defensiv israelian care a evoluat până acum la Kairat Almaty.



Florin Prunea laudă transferul făcut de FCSB: ”Poate să fie o soluție”



Pentru Kairat, Ofri Arad a bifat în acest sezon patru apariții în grupa unică din UEFA Champions League, unde a reușit să marcheze un gol, dar și șase meciuri în preliminariile UCL.



Florin Prunea a indicat faptul că Ofri Arad poate fi o soluție bună pentru gruparea roș-albastră în compartimentul median, în contextul în care campioana l-a cedat pe Adrian Șut tot în această iarnă.



”Să nu uităm rezultatele lui Kairat de anul acesta, echipă de Champions League care a surprins. (n.r. despre Ofri Arad) Poate să fie (n.r. o soluție). Să ai 10 jocuri la echipa națională a Israelului nu este puțin”, a spus Florin Prunea, potrivit Digi Sport.



Gigi Becali: ”Ofri Arad are nevoie de o lună de pregătire!”



Becali a dezvăluit și unele detalii de la negocierile cu agenții israelieni, dar și care este forma lui Ofri Arad, despre care spune că ar mai avea nevoie de o lună de pregătire.



”Au fost cu bun simț. Am făcut o contraofertă și imediat au acceptat. Agenții lui sunt tot din neamul lor, ei nu se schimbă. Eu am câștigat sute de milioane cu ei. Sunt oameni de cuvânt, dacă spun 'da', e 'da'. Lucrurile sunt clare, deja au spus 'OK, trimiteți contractul'.

Noi am trimis contractul, nu mai sunt negocieri. Mâine, poimâine ajunge. Nu știu dacă e pregătit, nu știu detaliile astea. Îi trebuie o lună de pregătire acum. Mi-a spus MM că îi trebuie o lună de pregătire”, a spus Gigi Becali, potrivit sursei de mai sus.

