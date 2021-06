Florin Lovin, amintire tulburatoare de la primul meci pentru FCM Bacau! "M-au scuipat. Mi-au zis ca nu o sa ajung niciodata fotbalist"

Mijlocasul si-a inceput cariera la FCM Bacau, pentru care a debutat in 2002.

Fotbalistul care a facut cariera in Liga 1, pentru FCSB si Astra, si-a adus aminte de momentul debutului in Divizia A, la un meci intre FCM Bacau si FC National, pierdut de echipa sa, 2-1, in ultimele minute ale partidei, din cauza unei erori comise de mijlocasul defensiv, la doar cateva momente dupa ce patrunsese pe teren.

"Eram la debut, la Bacau, aveam in jur de 18 ani. Am facut o greseala in minutul 90, iar dupa meci, in vestiar, m-au scuipat toti colegii. Era un meci cu FC National, am pierdut, aveam promisa o prima mare, indirecta, de la Dinamo. Mi-au spus ca nu o sa ajung niciodata fotbalist. Unul singur mi-a luat apararea, Cristian Ciocoiu, care i-a certat pe agresori", a spus Florin Lovin la Digisport.

Fotbalistul mai este recunoscut printre fanii din Romania si pentru episodul "bricheta", de la o partida Rapid - Steaua disputata in 2008, cand arbitrul partidei, Alexandru Deaconu, a fost lovit de o bricheta aruncata din tribune, iar Florin Lovin il implora pe central sa incheie meciul, echipa sa fiind condusa la acel moment, 1-0, scor la care iesea din lupta pentru titlu.