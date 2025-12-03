Cernat vede sosirea la gruparea roș-albastră drept apogeul carierei sale administrative de până acum, după experiența acumulată la FC Voluntari.



"Pentru mine e un pas înainte. Până la urmă am ajuns la cea mai titrată echipă din România. Este campioana României. E un pas uriaș pentru mine în carieră. Aici nu cred că încape discuția de așa ceva, e un club mare, un club cu pretenții, este un club unde lucrezi cu drag. Eu încerc să-mi fac cât mai bine meseria și să fac exact ceea ce mi se cere, pentru că de asta am fost adus aici, să mă ocup de scouting.

Florin Cernat, impresionat de MM



Cam asta ar trebui să facă un director sportiv, să aducă jucătorii de care e nevoie. MM e un conducător.. poate cel mai bun conducător pe care l-am întâlnit până acum. Eu sunt la început, mai am multe de învățat și mult o să învâț de la el. Eu sper să nu iasă la pensie", a spus Florin Cernat pentru eAD.



Postul ocupat acum de Florin Cernat a fost vacant la FCSB timp de aproape cinci ani, ultimul care a îndeplinit această funcție fiind Narcis Răducan, în toamna lui 2019.

