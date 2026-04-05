Golurile învingătorilor au fost marcate de Pospelov 27’, 90’, Iacob 44’, Abdallah 62’ şi Coman 82’. Pentru Metaloglobus a înscris Zakir 84‘.

Florin Bratu, mesaj fără loc de interpretare

La flash-interviuri, Florin Bratu, antrenorul învinșilor, a avut o reacție fără echivoc. Bratu a transmis că nu se teme de retrogradare, păstrându-și încrederea că echipa sa se poate salva.

„Am făcut multe greșeli astăzi (n.r.- duminică, 5 aprilie), dar trebuie să trecem repede peste, pentru că ne așteaptă un meci extrem de important acasă cu Csikszereda. Suntem obligați să îl câștigăm! Avem o săptămână la dispoziție să îmbunătățim lucrurile. Vreau să învățăm din aceste greșeli.

Felicit UTA pentru jocul prestat și pentru rezultat! Noi trebuie să ne revenim foarte repede, pentru că avem nevoie de puncte. Nu am ce să reproșez la nivel de atitudine, ci la nivel de inspirație în joc și în luarea de decizii. Aici am suferit.

Am jucat împotriva unei echipe bune. E greu să câștigi în deplasare la Arad. Trebuie să ne obișnuim și să lucrăm mai mult. Nu mai avem voie să facem pași greșiți, în momentul de față.

Nu mi-e teamă de absolut nimic! O să muncim mai mult și normal că ne uităm și cu un ochi la adversarele noastre din campionat. Am încredere în toți jucătorii și vreau să obțin maximum de la ei. Trebuie să fim mai inspirați în meciurile următoare”, a declarat Florin Bratu, potrivit digisport.ro.

Echipele utilizate în UTA - Metaloglobus 5-1