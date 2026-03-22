Bratu și Torje propun o surpriză majoră în primul 11 al României pentru barajul cu Turcia: "N-are nicio greșeală sezonul ăsta"

Turcia și România se vor înfrunta joi, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Bratu și Torje îl văd titular pe Andrei Coubiș în Turcia - România

Foștii internaționali Florin Bratu și Gabi Torje propun o titularizare surpriză în tabăra României la partida cu Turcia. Ambii foști dinamoviști sunt de părere că Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul lui U Cluj, ar trebui să își facă debutul la prima reprezentativă chiar în barajul pentru Mondial de la Istanbul.

"În zona fundașilor centrali îi văd pe Drăgușin și Coubiș. Merg pe Coubiș datorită formei sportive. El are ambiție să reușească, iar mie îmi place să dau șanse jucătorilor și să le dau încredere", a spus Florin Bratu, antrenorul lui Metaloglobus, la Digisport.

Gabi Torje crede că stoperul lui U Cluj ar trebui să îi fața în primul 11 lui Andrei Burcă, mult mai experimentatul fundaș central, care nu are un ritm de joc tocmai ridicat la Yunnan Yukun, în prima ligă din China.

"Și eu îl văd pe Coubiș. În China, campionatul a început doar de o etapă (n.r - campionatul a început de 3 etape). Burcă a lipsit de la ultima convocare, chiar dacă e un jucător important la echipa națională în ultima vreme. L-aș vedea pe Coubiș pentru că vine cu entuziasm și dorință. Nu cred că are vreo greșeală în acest sezon", a spus și Gabi Torje.

Andrei Coubiș, surprins și el de convocarea la naționala României

După FC Argeș - ”U” Cluj 0-1, Andrei Coubiș a spus că nu se aștepta să fie convocat la națională și că se bucură mult de decizia luată de Mircea Lucescu.

”Nu mă așteptam (n.r. să fie convocat la echipa națională). Am venit în România să lupt pentru asta. Când am văzut convocarea, m-am bucurat și abia aștept să merg la echipa națională.

(n.r. Poate să fie cel mai bun an din cariera ta?) Doamne ajută să fie așa. Poate fi cel mai bun an din carieră, da”, a spus Andrei Coubiș la flash-interviu.

