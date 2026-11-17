Fostul internațional l-a urmat pe antrenorul croat în Polonia, la Wieczysta Cracovia, dar ”mandatul” nu a durat foarte mult. Aceștia au fost demiși din cauza rezultatelor modeste, astfel că acum sunt liberi de contract.

Florentin Petre a dezvăluit că așteaptă mai mult de la Adrian Mazilu (21 de ani), jucătorul transferat cu surle și trâmbițe de Dinamo de la Brighton în urmă cu un an, dar care nu a confirmat. Evoluțiile sale au fost mult sub așteptări, iar acum se vorbește despre posibilitatea unui împrumut până în vară.

Florentin Petre: ”Vreau mai mult de la Mazilu”

Alexandru Musi (22 de ani) și Ianis Tarbă (20 de ani) sunt ceilalți jucători de la Dinamo pe care Florentin Petre mizează în perioada următoare.

„Când există unitate de grup acolo, OK, să zicem că Danny Armstrong, care este într-o formă extraordinar de bună, îți dă o centrare, un șut, dar sunt cei care construiesc pe lângă el.

În momentul ăsta, când lucrurile astea se întâmplă, când vine un Danny, Cîrjan... Îl aștept pe Musi, mi-e dor de el, nu l-am văzut și vreau să vină în formă.

Aștept mai mult de la Mazilu, știu ce calitate are, îmi doream să aibă continuitate și să meargă mai departe. Îl aștept pe Tarbă să aibă continuitate în jocuri, jocuri în picioare, poate mai mult decât a oferit până acum. Sunt copii buni pe care trebuie să-i susțină ca până acum”, a spus Petre, la ”Totul pentru Dinamo”.

Pentru Dinamo, înfrângerea cu FC Argeș (1-2) a fost a doua din acest sezon. Urmează primul meci din retur, pe teren propriu, cu cei de la Petrolul, iar apoi derby-ul cu Universitatea Craiova de pe ”Ion Oblemenco”.

Nuno Campos o vede pe Craiova favorită la titlu

Nuno Campos (51 de de ani), antrenorul lui Dinamo, a fost întrebat în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro de favorita la titlu, iar portughezul nu a ezitat.

Tehnicianul ”instalat” în această vară la formația ”roș-albă” crede că cei de la Craiova pleacă din ”pole-position” pentru câștigarea unui nou titlu.

”Ei sunt favoriți, chiar și ei recunosc asta. E evident că sunt favoriți, ei sunt campioni, au luat Cupa, Supercupa și cu siguranță ei sunt favoriți”, a spus Nuno Campos, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.