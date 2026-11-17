Elveţia, care avea asigurată revenirea în elită, Liga A din UEFA Nations League, a dispus aseară de Scoţia cu 4-0.

A fost meciul în care Andy Robertson, fundașul stânga transferat în vară la Tottenham Hotspur după aproape un deceniu petrecut la Liverpool, a bifat selecţia 103 la naționala Scoţiei, un record.

Precedentul ”decan” al selecțiilor la scoțieni era celebrul Sir Kenny Dalglish (102, între 1971 și 1986), un alt simbol al lui Liverpool.

Rezultatele și marcatorii din meciurile de luni seara și clasamentele finale ale grupelor

Liga A

Germania - Olanda 5-0

Au marcat: Derry Scherhant 41, Florian Wirtz 60, 71, Nico Schlotterbeck 65, Brajan Gruda 78.

Grecia - Serbia 1-0

A marcat: Georgios Masouras 69.

Clasament

1 Germania 6 3 2 1 11-3 11

2 Olanda 6 3 2 1 14-10 11

3 Grecia 6 3 2 1 6-10 11

4 Serbia 6 0 0 5 4-12 0

Liga B

Grupa B1

Macedonia de Nord - Slovenia 0-3

Au marcat: Danijel Sturm 29, 90+1, David Zec 66.

Elveţia - Scoţia 4-0

Au marcat: Lewis Ferguson (autogol) 22, Winsley Botelli 47, Alvyn Sanches 51, Zeki Amdouni 89.

Clasament

1 Elveţia 6 5 1 0 15-1 16

2 Slovenia 6 3 2 1 8-3 11

3 Scoţia 6 2 1 3 5-10 7

4 Macedonia de Nord 6 0 0 6 1-15 0

Liga C

Grupa C3

Feroe - Moldova 1-0

Au marcat: Aki Samuelsen 24.

Kazahstan - Slovacia 2-2

Au marcat: Islam Cesnokov 29, Ian Vorogovski 65, respectiv Robert Bozenik 56, Adrian Kapralik 90+5.

Clasament

1 Slovacia 6 3 3 0 13-6 12

2 Feroe 6 1 5 0 8-7 8

3 Moldova 6 2 1 3 5-10 7

4 Kazahstan 6 0 3 3 8-11 3

Grupa C4

Estonia - Bulgaria 2-1

Au marcat: Patrik Kristal 8, Kevor Palumets 60, respectiv Svetoslav Kovacev 45+1.

Cartonaş roşu: Karel Mustmaa (Estonia) 90+1.

Islanda - Luxemburg 3-0

Au marcat: Brynjolfur Willumsson 25, Andri Gudjohnsen 37 - penalty, Mikael Egill Ellertsson 50.

Clasament

1 Islanda 6 4 2 0 15-1 14

2 Estonia 6 3 3 0 5-2 12

3 Bulgaria 6 1 1 4 4-12 4

4 Luxemburg 6 1 0 5 2-11 3

Liga D

Grupa D1

Gibraltar - Malta 1-1

Au marcat: Carlos Richards 81, respectiv Kurt Shaw 19.

Clasament

1 Malta 4 2 2 0 5-3 8

2 Andorra 4 1 1 2 3-3 4

3 Gibraltar 4 0 3 1 2-4 3

Grupa D2

Lituania - Liechtenstein 2-1

Au marcat: Eligijus Jankauskas 16, Manfredas Ruzgis 50 - penalty, respectiv Aron Sele 60.

Clasament

1 Azerbaidjan 4 2 2 0 3-1 8

2 Lituania 4 2 1 1 5-3 7

3 Liechtenstein 4 0 1 3 1-5 1

Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C, scrie Agerpres. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C.