Flavius Stoican dă vină pe ghinion după eșecul cu FC Argeș: "Meritam cel puțin un egal! O să fie și mai bine"

Dinamo a pierdut contra lui FC Argeș, scor 1-2, în runda a 22-a din Liga 1. Ișfan a deschis scorul pentru piteșteni în minutul 51, iar Dinamo a avut un gol anulat într-un mod controversat la scurtă distanță, când Bîrsan a văzut un fault în atac comis de Matei. Gazdele au dus scorul la 2-0 prin Șerban, din penalty, în minutul 69, iar bucureștenii au redus din handicap cu patru minute înainte de final, prin Ivanovski.

FC Argeș - Dinamo 2-1. Stoican dă vina pe ghinion

După meci, Flavius Stoican a dat vina pe ghinion pentru rezultat, însă spune că a văzut lucruri bune la echipa sa în primul meci oficial. De asemenea, antrenorul lui Dinamo a contestat golul anulat lui Cosmin Matei, din repriza secundă.

"Nefericit ca rezultat. Ca joc nu cred că sunt motive să fiu dezamăgit. Cred că am pierdut azi cel puțin un punct, am luat două goluri dintr-un penalty și un corner. Un joc consistent al nostru și sunt convins că o să fie și mai bine. Am jucători cu suflet, care pun osul, care sunt dezamăgiți acum în vestiar, iar pentru minte contează foarte mult. E neplăcut când iei gol, trebuie să știm unde și cum am greșit. Cu siguranță ne vom uita, vedem unde am greșit și să nu mai facem astfel de erori. Cred că puteam să plecăm cu cel puțin un punct de aici.



Ăsta e fotbalul, o să se întoarcă și șansa pentru noi. Am avut câteva contraacuri în prima repriză, am avut și acel gol anulat al lui Matei, nu înțeleg de ce. Acel gol pentru mine rămâne o dilemă. Dacă acel gol a fost precedat de un fault, atunci jos pălăria, dar din ce am văzut eu, nu văd unde a fost fault. E un gol care ne costă, era un egal de moral. S-a scris istoria jocului, ei au avut un penalty dintr-o minge care nu mai cobora.



E un meci pe care l-am pierdut pe neșansă, ei au avut foarte mare noroc. Așa am simțit, că e echipă care are deja probleme. E un început bun, am văzut o echipă, nu numai jucători pe teren. S-au ajutat, au avut momente bune, mai puțin bune, dar am văzut o echipă bună", a spus Flavius Stoican, după meci.

Cu 16 înfrângeri în primele 22 de etape, Dinamo este penultima în Liga 1, cu doar 12 puncte. În următoarea etapă, echipa lui Flavius Stoican va avea derby-ul cu FCSB, programat duminică, 30 ianuarie, de la ora 20:00.