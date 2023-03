Fiul lui Ronaldinho, prezentat oficial la FC Barcelona

Clubul catalan a confirmat pe reţelele de socializare recrutarea tânărului atacant brazilian, informaţie pe care atât tatăl jucătorului, cât şi preşedintele Joan Laporta o anunţaseră recent.

De altfel, Joao Mendes, în vârstă de 18 ani, s-a antrenat în ultimele săptămâni alături de echipa de tineret a clubului.

Fiul lui Ronaldinho, care nu avea echipă după ce trecuse pe la PSG Academy din Brazilia şi pe la categoriile inferioare ale clubului brazilian Cruzeiro, a semnat noul contract în prezenţa antrenorului Joan Soler şi a directorului pentru fotbalul de tineret, Jose Ramon Alexanco.

"Sunt foarte fericit și recunoscător pentru această oportunitate uriașă", a spus fiul lui Ronaldinho după ce a semnat cu Barcelona.

Ronaldinho a anunţat, recent, că fiul său se va alătura clubului spaniol FC Barcelona la care el însuşi a jucat timp de cinci sezoane, între 2003 şi 2008.

Ronaldinho a disputat peste 200 de meciuri în tricoul "blaugrana" şi a marcat aproape 100 de goluri, câştigând un trofeu al Ligii Campionilor şi două titluri de campion în La Liga. Ronaldinho a făcut parte din echipa Braziliei care a câştigat Cupa Mondială în 2002.

???? ???????????????? ????????????????: Ronaldinho's 18-year old son Joao Mendes has officially signed for Barcelona. ????????????❤️

(???? @FCBarcelona) pic.twitter.com/uFpZjxKYcM