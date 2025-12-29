Fundașul stânga a bifat opt selecții la echipa națională între 2014 și 2017 și a fost asociat în special cu Dinamo, club la care a petrecut șapte ani și cu care a câștigat Cupa Ligii în sezonul 2016–2017.

Per total, Filip a strâns aproape 190 de meciuri în prima ligă, luând în calcul și perioadele petrecute la Dunărea Călărași și Viitorul Constanța.



Steliano Filip a semnat în vară în Liga 3



Cariera l-a mai purtat la Hajduk Split, AEL Larissa și Mezokovesd, în Ungaria, însă astăzi, la doar 31 de ani, Steliano Filip a ieșit din prim-plan.



În actualul sezon, fundașul legitimat la CS Lotus Băile Felix se poate lăuda cu trei goluri marcate, iar la momentul redactării acestui articol, formațiabihoreană ocupă locul 7 în Seria H, cu 25 de puncte după 17 meciuri.



Filip recunoaște că a fost surprins de nivelul de organizare de la noua sa echipă. Fundașul declarat pentru Sport.ro că există condiții peste așteptările Ligii a III-a, atât din punct de vedere logistic, cât și financiar.



„Sunt peste așteptările de Liga a Treia condițiile. Nu se compară. Și situația financiară e bine. Nu vorbim de sume, dar se respectă și asta contează. Sunt banii la zi, sunt condiții foarte, foarte bune, adică refaceri pe la hotel în fiecare săptămână, mese… nu, situația e lejer de Liga 2”, a spus Steliano Filip pentru Sport.ro.

