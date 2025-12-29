EXCLUSIV Chapeau! Steliano Filip e sufletul unei fundații caritabile: „Hrănim peste 250 de familii”

În urmă cu un deceniu, Steliano Filip era unul dintre cele mai cunoscute nume din Superliga. 

Fundașul stânga a bifat opt selecții la echipa națională între 2014 și 2017 și a fost asociat în special cu Dinamo, club la care a petrecut șapte ani și cu care a câștigat Cupa Ligii în sezonul 2016–2017.

Per total, Filip a strâns aproape 190 de meciuri în prima ligă, luând în calcul și perioadele petrecute la Dunărea Călărași și Viitorul Constanța.

Steliano Filip a semnat în vară în Liga 3

Cariera l-a mai purtat la Hajduk Split, AEL Larissa și Mezokovesd, în Ungaria, însă astăzi, la doar 31 de ani, Steliano Filip a ieșit din prim-plan. 

În actualul sezon, fundașul legitimat la CS Lotus Băile Felix se poate lăuda cu trei goluri marcate, iar la momentul redactării acestui articol, formațiabihoreană ocupă locul 7 în Seria H, cu 25 de puncte după 17 meciuri.

Filip recunoaște că a fost surprins de nivelul de organizare de la noua sa echipă. Fundașul declarat pentru Sport.ro că există condiții peste așteptările Ligii a III-a, atât din punct de vedere logistic, cât și financiar.

„Sunt peste așteptările de Liga a Treia condițiile. Nu se compară. Și situația financiară e bine. Nu vorbim de sume, dar se respectă și asta contează. Sunt banii la zi, sunt condiții foarte, foarte bune, adică refaceri pe la hotel în fiecare săptămână, mese… nu, situația e lejer de Liga 2”, a spus Steliano Filip pentru Sport.ro.

Steliano Filip e sufletul unei fundații caritabile: „Hrănim peste 250 de familii

În ultimii ani, fostul internațional român a fost unul dintre oamenii-cheie ai Fundației Tabor din Orșova, unde s-a implicat activ în strângerea de fonduri pentru construirea unui orfelinat. 

Proiectul a fost susținut prin turnee și meciuri demonstrative organizate în țară și în străinătate, inclusiv la Paris și Oradea, iar după Crăciun a avut loc o nouă ediție a „Superstar Charity Cup”, la Timișoara.

„Aș vrea să vorbim și despre Fundația Tabor. Pe lângă orfelinat, mai avem două centre de reabilitare aici, la Orșova. Hrănim peste 250 de familii cu alimente. Sunt membru fondator, iar fratele meu este foarte implicat. Tot ce se întâmplă aici i se datorează lui Darius Zaharia, pastorul de la Orșova”, a spus Steliano Filip pentru Sport.ro.

  • Steliano Filip alături de pastorul Darius Zaharia, pe șantierul orfelinatului

Centrul va avea o capacitate de 50 de copii și va funcționa ca un spațiu de reabilitare spirituală și socială, cu mese gratuite zilnic și programe dedicate reintegrării copiilor și tinerilor aflați în dificultate. Orfelinatul urmează să fie deschis anul viitor.

