Deși așteptările oaspeților erau ridicate înainte de fluierul de start, meciul din Giulești a avut o singură echipă la timonă: Rapid.

Vulturar, OUT după 5-0 cu FC Botoșani

Scorul a fost deschis încă din minutul 4, Stojilkovic marcând din pasa lui Petrila. În minutul 15 tabela de scor arăta deja 3-0, Dobre și același Stojilkovic reușind să puncteze.

Ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea. Sinyan, în minutul 28, și Vulturar, în minutul 44, au făcut ca Rapid să conducă la pauza partidei cu scorul de 5-0. De menționat este faptul că giuleștenii au mai avut și două goluri anulate.

Actul secund nu a mai adus nicio reușită, dar rezultatul este unul dur pentru FC Botoșani. La scurt timp după fluierul final, Cătălin Vulturar s-a arătat fericit atât de victorie, cât și de golul său.

Totuși, mijlocașul a ajuns la patru cartonașe galbene, astfel că va rata următorul meci al giuleștenilor. În ciuda acestui aspect, Vulturar e încrezător în forțele echipei, declarând că Rapid s-a legat mai bine după venirea lui Daniel Pancu.

„Nu pot să zic că mă așteptam (n.r. - să fie scorul 5-0). Mă bucur că am început bine meciul și că am pus constant presiune pe adversar și ne-am făcut meciul mai ușor.

Piciorul meu de bază este dreptul. Nu îmi aduc aminte să mai fi dat goluri cu stângul. Mă bucur, a fost ceva spontan și am avut încredere că pot să reușesc. A fost din instinct, așa am simțit. Din păcate voi fi suspendat cu CFR.

E clar că ne-a dat un moral bun. Ne ajută pe viitor să avem mult mai multă încredere în noi și să credem că putem reuși. Cred că m-am îmbunătățit din toate punctele de vedere. Nu doar eu, ci și colegii. Ne antrenăm să fim din ce în ce mai buni în fiecare zi”, a declarat Cătălin Vulturar.