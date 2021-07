"Imi asum responsabilitatea pentru acest rezultat!" Fotbalistul Chindiei isi "toarna" cenusa in cap dupa infrangerea cu Rapid

Rapid a invins cu 1-0 Chindia in etapa inaugurala a Ligii 1.

Rapid a revenit in Liga 1 dupa 6 ani de absenta si a reusit sa o invinga pe Chindia, 1-0, in urma unui gol marcat de Adrian Balan in minutul 57. Totusi, pentru formatia pregatita de Emil Sandoi au fost mai multe ocazii de a marca, cea mai mare fiind a lui Daniel Florea in finalul meciului, atunci cand acesta a ratat din pozitie de unu contra unu cu portarul.

Atacantul si-a asumat responsabilitatea rezultatului dupa meci si a spus ca a existat si o presiune pe care spectatorii au pus-o, insa asta nu este o scuza avand in vedere experienta pe care el o are la nivel de Liga 1.

"Astazi diferenta a facut-o lipsa mea inspiratie. Imi asum responsabilitatea pentru acest rezultat, din pacate nu am reusit sa marchez din ocaziile avute. Le-am dat si spatii prea mari in anumite momente, asta e, mergem mai departe", a spus Daniel Florea, la digisport.