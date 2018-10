FCSB dispare?! PLANUL HALUCINANT al lui Gigi Becali a fost scos la iveala: Unde muta toata afacerea

FCSB ar putea disparea, iar Gigi Becali are un plan pentru a nu iesi din lumea fotbalului.

Gigi Becali are de gand sa-si mute jucatorii de baza la Clinceni, in cazul in care va pierde in fata lui Talpan in procesul pentru despagubiri, scrie GSP. Nepotul lui Gigi Becali a preluat deja echipa din liga a 2-a.

Potrivit spuselor de la FCSB, citate de GSP, Gigi Becali are un plan amplu pentru a-si salva afacerea, dupa ce Florin Talpan a pus-o in pericol.

Nepotul lui Gigi Becali a preluat Academica Clinceni, echipa care functiona ca un satelit neoficial al FCSB. Vasile Geambazi se retrage acum de la FCSB si va ramane actionar doar la echipa din Ilfov.

Astfel, in cazul unei victorii a lui Talpan in instanta, Gigi Becali va trece toti fotbalistii importanti de la FCSB la Clinceni, abandonand astfel echipa ros-albastra si mutandu-si toata afacerea in Ilfov.

CSA Steaua, prin Florin Talpan, a deschis un proces in care cere 36 de milioane de euro despagubiri. Daca instanta da dreptate echipei armatei, acest lucru va duce la insolventa FCSB si mai apoi la declararea falimentului, pentru ca suma reprezinta bugetul echipei pe trei ani si jumatate. Gigi Becali insusi a declarat ca suma este prea mare si ca ar continua activitatea la FCSB doar daca s-ar vorbi despre o despagubire mai mica. "Cred ca 5 milioane de euro as da", declara Becali.